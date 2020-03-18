Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti. Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman saat ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Çabukluk çalışmasıyla devam eden antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.


Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek. - İSTANBUL

Can Bartu Tesisleri, Kayserispor, Fenerbahçe, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:39 Kaynak: İHA

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