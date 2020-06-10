Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Antrenmanı Fenerbahçe Kulübü yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki da izledi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri 'ndeki antrenmanda futbolcular, çabukluk ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç oynadı. İdman taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe , Süper Lig'in 27. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile 12 Haziran Cuma günü sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

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