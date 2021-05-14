Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 42'nci ve son haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, saat 17.00'de başladı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, akşam saatlerinde hava yoluyla Kayseri'ye gidecek.