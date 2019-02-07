Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Kayserispor Maçına Hazır

Fenerbahçe, Kayserispor Maçına Hazır

47 dakika önce

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Kayserispor Maçına Hazır, System.String[]
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.30'da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün Kayseri'ye hareket edecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:57 Kaynak: İHA

İstikbal Mobilya, Fenerbahçe, Kayserispor, Spor
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