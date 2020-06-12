Fenerbahçe-Kayserispor maçında Ozan Tufan kırmızı kart gördü!

Süper Lig'de Fenerbahçe- Kayserispor karşılşmasının 12. dakikasında kırmızı kart çıktı.
Hakem ilk önce sarı kart gösterdiği pozisyondan sonra VAR'dan izleyerek kararını değiştirip kartını kırmızıya çevirdi. Bu kararla birlikte milli oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanancak Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.
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EMRE BELÖZOĞLU'NDAN İTİRAZ
Emre Belözoğlu kenardan bu karara uzun süre itiraz etti ve Ozan Tufan'ın hareketi bilerek yapmadığını anlattı.