Fenerbahçe-Kayserispor maçının ardından - Hikmet Karaman - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek adını çeyrek finale yazdıran Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, tur atladıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman, ilk yarıda kazandıkları topları çok çabuk kaybetmeleri sebebiyle, topun arkasında duran bir takım görüntüsü sergilediklerini belirtti.

İkinci yarıya 3 değişiklik yaparak başladıklarını vurgulayan Karaman, şunları kaydetti:

"İyi alan markajı yaptık. Zaman zaman atağa çıkmaya çalıştık. İki net pozisyon verdik ki bu da doğaldır. Kazandığımız için mutluyuz. Ramazan'ın (Civelek) vuruşu belki şans golü ama ligde 3-4 yapacağımız maçı 2-2 bitirmiştik. Ramazan zaten çalışıyordu, şans da çalışan insana gülüyor. Ramazan'ın golü olması açısından biz de mutluyuz. Turu atladık, mutluyuz. Fenerbahçe önemli bir takım, büyük camia. Bir Anadolu takımı olarak çeyrek finale kalmak, taraftarımızı mutlu etmek önemliydi. Biz artık kupayı unuttuk. Galatasaray maçına odaklanıp, oradan iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz."