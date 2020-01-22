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Fenerbahçe-Kayserispor maçının ardından - Alper Pirşen (2)
34 dakika önce
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Alper Pirşen, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:11 Kaynak: AA
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Alper Pirşen, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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