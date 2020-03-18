Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Antrenmanın, dar alanda oynanan çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği belirtildi.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri 'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından çabukluk, top kapma ve pas çalışmaları yaptığı bildirildi.

Fenerbahçe , Süper Lig'in 27. haftasında 20 Mart Cuma günü Hes Kablo Kayserispor 'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

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