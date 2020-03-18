Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor
Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
7 saat önce
Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında 20 Mart Cuma günü Hes Kablo Kayserispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında 20 Mart Cuma günü Hes Kablo Kayserispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından çabukluk, top kapma ve pas çalışmaları yaptığı bildirildi.
Antrenmanın, dar alanda oynanan çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği belirtildi.
Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:28 Kaynak: AA
Son Dakika Fenerbahçe'nin teknik adam konusunda B planı Serdar Bayat ve Şenol Çorlu Antalyaspor'dan Brezilya'da karantinada olan Charles ile ilgili açıklama Açıklaması Son Dakika: Motorine 27 kuruş indirim geldi 7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı