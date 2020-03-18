Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından çabukluk, top kapma ve pas çalışmaları yaptığı bildirildi.

Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından çabukluk, top kapma ve pas çalışmaları yaptığı bildirildi.


Antrenmanın, dar alanda oynanan çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği belirtildi.


Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:27 

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