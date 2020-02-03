Fenerbahçe, Kırklarelispor maçı hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda GMG Kırklarelispor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde saat 13.30'da teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman çift kale maç ve taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, GMG Kırklarelispor maçı hazırlıklarını yarın sürdürecek.