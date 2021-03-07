Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanında

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Fenerbahçe, yarın İttifak Holding Konyaspor ile mücadele edecek. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 19: 00'da başlayacak maçta hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Süleyman Özay ile Esat Sancaktar üstlenecek. Ligde geçtiğimiz hafta Antalyaspor ile puanları paylaşan sarı-lacivertli ekip, Konya deplasmanından mutlu ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Sakat ve cezalıların büyük oranda son bulduğu Fenerbahçe'de puan kaybı yaşamak istenmiyor.

SARI-LACİVERTLİLERDE 3 EKSİK