Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Etti

Fenerbahçe, Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Etti

1 saat önce

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında oynayacağı Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Etti, System.String[]


Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında oynayacağı Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman saat 11.00'de başladı. Salonda yapılan egzersiz hareketlerinin ardından üst sahada gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla antrenman tamamlandı.

Sarı lacivertli takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:57 Kaynak: DHA

Atiker Konyaspor, Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Spor
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