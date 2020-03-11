Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26'ncı haftasında İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde saat 11.30'da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.