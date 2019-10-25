Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

23 dakika önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında İttifak Holding Konyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında İttifak Holding Konyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladığı belirtildi. 3 grup halinde 5'e 2 çalışma ile sürün idmanın, taktik ve bireysel çalışmalarla son bulduğu bildirildi.

Alman futbolcu Max Kruse'nin tedavisinin sürdüğü, Nabil Dirar'ın özel program dahilinde çalışmalarına devam ettiği ve akciğer enfeksiyonu geçiren kaleci Harun Tekin'in de dinlendirildiği aktarıldı.

İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.

İttifak Holding, Fenerbahçe, Konyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 10:06 Kaynak: AA
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