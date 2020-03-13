Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde antrenörler Zeki Murat Göle ve Volkan Demirel yönetimindeki antrenmana, futbolcuların pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın taktik ve bireysel çalışmalarla sona erdiği kaydedildi.

Hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde Konya'ya gidecek.

İttifak Holding, Fenerbahçe, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:30 Kaynak: AA
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