Fenerbahçe-Konyaspor maçının ardından iki takımın oyuncuları gerginlik yaşadı
08.11.2020 13:13
Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Konyaspor 2-0 kazanarak sarı-lacivertli takımda adeta bir şok etkisi yarattı. Maçın ardından ise Mert Hakan Yandaş ile Serdar Aziz başta olmak üzere iki takım oyuncuları arasında bir gerginlik yaşandı.
Süper Lig'de üst üste elde ettiği galibiyetlerle şampiyonluk yarışının en büyük adaylarından biri olduğunu gösteren Fenerbahçe, Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan ve nefesleri kesen karşılaşma 2-0 Konyaspor'un üstünlüğüyle sona erdi.
Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri ise 67'de Jevtovic ile 77'de Artem Kravets kaydetti. Bu maça kadar 7 maçta 5 galibiyet 2 beraberliği bulunan sarı-lacivertliler adeta şoku yaşadı.
MAÇ SONU GERGİNLİK
Kıran kırana geçen mücadelenin ardından ise Fenerbahçeli futbolcular ile Konyasporlu futbolcular arasında gerilim yaşandı.
Sarı-lacivertlilerde özellikle Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz'in sinirli tavırları gözlerden kaçmadı.
Araya giren takım arkadaşları tartışmanın uzamasını engelledi.
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