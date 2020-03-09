Fenerbahçe, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Fenerbahçe, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı, System.String[]

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde antrenörler Zeki Murat Göle, Volkan Demirel ve Fatih Yıldız yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

İdman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Bir grup sarı-lacivertli futbolcu ise yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla İttifak Holding Konyaspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

İttifak Holding, Fenerbahçe, Konyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 09:10 Kaynak: AA
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