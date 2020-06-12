Fenerbahçe koronavirüs arasından çok farklı dönüyor!

Spor Arena/ Süleyman ARAT - Fenerbahçe, bugün yepyeni bir diziliş ve kenar yönetimi ile sahaya çıkacak. Tahir Karapınar-Zeki Murat Göle- Mehmet Aurelio üçlüsünün sahada, Volkan Demirel'in tribünden yöneteceği takımın kadrosunda önemli değişiklikler olacak.



Ayrılan Isla'nın yerine sağ bekte Dirar, stoperde Falette, sol bekte Deniz, orta sahada da Zajc ve Ferdi'nin ilk 11'in yeni isimleri olmaları bekleniyor. Kayseri karşısında, oyunun gidişatına göre 16 yaşındaki Ömer Faruk'un forma giyme şansı bulunuyor.



Sağ arka adalesinde sertleşme olan Muriç'in durumu maç saatinde belli olacak; oynayamazsa Mevlüt ilk 11'de başlayacak. Kupadaki Trabzon maçının provası niteliğindeki karşılaşmanın bir başka özelliği bazı oyuncuların son şansları olması...



Zajc, Falette, Mehmet Ekici ve Rodrigues, oynarlarsa dikkatlerin üzerlerine çevrileceği isimler olacak. Ayrıca salgın nedeniyle seyirciden yoksun olarak sahaya çıkacak olan sarı lacivertliler 10 binin üzerinde taraftar, efsane futbolcular ve sağlık çalışanlarının fotoğraflı kartonlarıyla yalnız bırakılmayacak.



