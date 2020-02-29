Fenerbahçe kötü gidişe Antalya'da son vermek istiyor! iddaa'da galibiyetlerine... - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe kötü gidişe Antalya'da son vermek istiyor! iddaa'da galibiyetlerine... - Son Dakika Spor

Fenerbahçe kötü gidişe Antalya'da son vermek istiyor! iddaa'da galibiyetlerine...

6 saat önce

Bu bir ilandırANTALYASPOR - FENERBAHÇETamer Tuna ile 10 resmi maça çıkıp sadece 1 kez kaybeden Antalyaspor, geçtiğimiz hafta Süper Lig'de Yeni Malatyaspor deplasmanında kazanarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Fenerbahçe kötü gidişe Antalya'da son vermek istiyor! iddaa'da galibiyetlerine..., System.String[]

Bu bir ilandır


ANTALYASPOR - FENERBAHÇE


Tamer Tuna ile 10 resmi maça çıkıp sadece 1 kez kaybeden Antalyaspor, geçtiğimiz hafta Süper Lig'de Yeni Malatyaspor deplasmanında kazanarak dikkatleri üzerine çekmişti.


Sinan Gümüş cezası, Yekta Kurtuluş sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.


İyileşen ve takımla çalışmalara başlayan Nazım Sangare'nin durumu ise maç saati netleşecek.


Son 4 Süper Lig maçından sadece 1 puan çıkartabilen Fenerbahçe ise, Kadıköy'de Galatasaray'a mağlup oldu ve 20 yılı aşkın süren saltanatını da kaybetti.


Mauricio Isla ve Deniz Türüç cezalı, TD Ersun Yanal da kulübedeki yerini alamayacak. Garry Rodrigues ile Emre Belözoğlu hafta arası takımdan ayrı düz koşu yaptı.


Ocak transfer döneminde takıma katılan Gineli stoper Simon Falette, Süper Lig'de ilk kez ilk 11'de maça başlayabilir.


Süper Lig'deki son 4 maçını kazanamayan Fenerbahçe, TD Ersun Yanal ile bugüne kadar hiç 5 maçlık galibiyet hasreti çekmedi!


Üyelerin %46'dan fazlası sarı-lacivertlilerin deplasmandan 3 puanla dönmesini bekliyor.


Podolski'nin Inter günleri... İlk golünü böyle atmıştı!


Yeni Malatyaspor, Antalyaspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 08:22 
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