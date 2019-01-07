Fenerbahçe Kudret Saraçoğlu ile Sözleşme İmzaladı
2 saat önce
Fenerbahçe, altyapısında oynayan genç oyuncu Kudret Oben Saraçoğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe
, altyapısında oynayan genç oyuncu Kudret Oben Saraçoğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe, futbol altyapısında top koşturan 10 Ağustos 2000 doğumlu Kudret Oben Saraçoğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, orta saha mevkisinde oynayan genç futbolcunun imza töreninde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç
'un yanı sıra; Sportif Direktör Damien Comolli ile oyuncunun ailesinin de yer aldığı belirtildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:25 Kaynak: İHA
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