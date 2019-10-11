Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Kulübü; 2010, 2011 ve 2012 doğumlu kız çocuklarına futbol öğretecek
Son Dakika Spor Fenerbahçe Kulübü; 2010, 2011 ve 2012 doğumlu kız çocuklarına futbol öğretecek

Fenerbahçe Kulübü; 2010, 2011 ve 2012 doğumlu kız çocuklarına futbol öğretecek

1 saat önce

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kutlanarak, "Kulübümüz, ülkemizin aydınlık yarınları için kız çocukları ve kadınlara eşit imkanlar sunulması, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda sporun gücü ile kitleleri harekete geçirip farkındalık oluşturmak...

Fenerbahçe Kulübü; 2010, 2011 ve 2012 doğumlu kız çocuklarına futbol öğretecek, System.String[]

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kutlanarak, "Kulübümüz, ülkemizin aydınlık yarınları için kız çocukları ve kadınlara eşit imkanlar sunulması, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda sporun gücü ile kitleleri harekete geçirip farkındalık oluşturmak adına attığı adımlara bir yenisini daha ekledi. Fenerbahçe Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Okullarımızın, kız çocuklarını futbolla buluşturmak adına kulüp tarihimizde bir ilk olarak kızlar için futbol uygulamasını hayata geçirdiğini paylaşmaktan gurur duyuyoruz." denildi.


Açıklamada, Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde verilecek futbol eğitimi için, 2010, 2011 ve 2012 doğumlu kız çocuklarının başvuru yapabileceği kaydedildi.


Fenerbahçe, Futbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:31 
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