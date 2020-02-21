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Fenerbahçe Kulübü, Adil Rami'nin sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.
6 saat önce
Fenerbahçe Kulübü, Adil Rami'nin sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 06:22 Kaynak: İHA
Fenerbahçe Kulübü, Adil Rami'nin sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi. - İSTANBUL
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