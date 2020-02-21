Fenerbahçe Kulübü, Adil Rami'nin sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi. - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe Kulübü, Adil Rami'nin sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi. - Son Dakika Spor

Fenerbahçe Kulübü, Adil Rami'nin sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

6 saat önce

Fenerbahçe Kulübü, Adil Rami'nin sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

Fenerbahçe Kulübü, Adil Rami'nin sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi., System.String[]

Fenerbahçe Kulübü, Adil Rami'nin sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe Kulübü, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 06:22 Kaynak: İHA
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