Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, başkan Kesimoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, başkan Kesimoğlu'nu ziyaret etti
6 saat önce
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Kırklareli Belediyesini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:03 Kaynak: AA
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Kırklareli Belediyesini ziyaret etti. Koç, belediyeye Fenerbahçe Spor Kulübünün tarihini anlatan albüm hediye etti.
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