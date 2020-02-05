Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, başkan Kesimoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, başkan Kesimoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, başkan Kesimoğlu'nu ziyaret etti

6 saat önce

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Kırklareli Belediyesini ziyaret etti.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Kırklareli Belediyesini ziyaret etti. Koç, belediyeye Fenerbahçe Spor Kulübünün tarihini anlatan albüm hediye etti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, başkan Kesimoğlu'nu ziyaret etti

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Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:03 Kaynak: AA
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