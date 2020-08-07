Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: "Bu sistem sürdürülebilir bir sistem değil" - Son Dakika

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: "Bu sistem sürdürülebilir bir sistem değil"
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamaları İSTANBUL - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Üniversitesi'nde spor gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamaları İSTANBUL - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Üniversitesi'nde spor gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 17:31
Kaynak: AA
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