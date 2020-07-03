Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç duruşma için geldi (1)
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle devam eden yargılamalara, şike operasyonunun yapıldığı 3 Temmuz'un yıldönümünde görülecek duruşmaya katılmak üzere Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'ye geldi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle devam eden yargılamalara, şike operasyonunun yapıldığı 3 Temmuz'un yıldönümünde görülecek duruşmaya katılmak üzere Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'ye geldi.
Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 12:08 Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç duruşma için geldi (1) - Son Dakika
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