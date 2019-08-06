Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, eksikleri olduğunu belirterek, 2 stoper ve bir 6 numara...
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, eksikleri olduğunu belirterek, 2 stoper ve bir 6 numara...

1 saat önce

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, eksikleri olduğunu belirterek, 2 stoper ve bir 6 numara transferi yapacaklarını söyledi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, eksikleri olduğunu belirterek, 2 stoper ve bir 6 numara..., System.String[]
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, eksikleri olduğunu belirterek, 2 stoper ve bir 6 numara transferi yapacaklarını söyledi. - İSTANBUL
Fenerbahçe Kulübü, Ali Koç, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 06:40 Kaynak: İHA
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