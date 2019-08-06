Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, eksikleri olduğunu belirterek, 2 stoper ve bir 6 numara...
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, eksikleri olduğunu belirterek, 2 stoper ve bir 6 numara transferi yapacaklarını söyledi.
Fenerbahçe Kulübü Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 06:40 Kaynak: İHA
Başkanı Ali Koç
, eksikleri olduğunu belirterek, 2 stoper ve bir 6 numara transferi yapacaklarını söyledi. - İSTANBUL
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