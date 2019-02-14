Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "İddaa" İhalesinin Ardından Tff Başkanı Yıldırım Demirören'in...
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "iddaa" ihalesinin ardından TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in görevine devam etmemesi gerektiğini söyledi.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "iddaa" ihalesinin ardından TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in görevine devam etmemesi gerektiğini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:21 Kaynak: AA
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