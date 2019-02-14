Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "İddaa" İhalesinin Ardından Tff Başkanı Yıldırım Demirören'in...

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "İddaa" İhalesinin Ardından Tff Başkanı Yıldırım Demirören'in...

1 saat önce

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "iddaa" ihalesinin ardından TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in görevine devam etmemesi gerektiğini söyledi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç,
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "iddaa" ihalesinin ardından TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in görevine devam etmemesi gerektiğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:21 Kaynak: AA

Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu, Ali Koç, Yıldırım Demirören, Spor
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