Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Mehmet Ali Aydınlar ile bir araya geldi - Son Dakika

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Mehmet Ali Aydınlar ile bir araya geldi

15.10.2020 17:03
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Mehmet Ali Aydınlar ile bir araya geldi, System.String[]

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar ile bir araya geldi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar ile bir araya geldi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, ağustos ayında imzalanan sağlık sponsorluğu anlaşmasının ardından Ülker Stadı'nda gerçekleşen buluşmaya, Başkan Koç ile Mehmet Ali Aydınlar'ın yanı sıra genel sekreter Burak Kızılhan ve yönetim kurulu üyesi Simla Türker Bayazıt katıldı.

Ali Koç, buluşmada yaptığı açıklamada, ayakları yere daha çok sağlam basan, hedeflerini net bir şekilde belirleyen bir yapı olma yolunda emin adımlarla yürüdüklerini belirtti.

Fenerbahçe'nin yakın tarihde birçok sıkıntı yaşadığına dikkati çeken Başkan Koç, "Hepimizin ortak sevdası Fenerbahçe için güçlerimizi tam anlamıyla birleştiremedik ancak buna rağmen bugüne kadar gelmeyi, vazgeçmemeyi ve taraftarımızın büyük desteğiyle dimdik ayakta kalmayı başardık. 'Zorluklar bitti' demek iyimserlik olur ama camia olarak yaralarımızı sardığımız ve her şeye rağmen yeniden 'bir' olarak en büyük başarılara kilitlendiğimiz bir dönemdeyiz. Bu 'bir' olma yolunda, geçmişte yaşananları bir kenara bırakmanın ve Fenerbahçe için önümüze bakma zamanının geldiği fikrindeyim." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-lacivertli camiada kutuplaşmanın bir kenara bırakılması ve güçlerin birleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Ali Koç, şu ifadeleri kullandı:

"Bu doğrultuda sezon başında Mehmet Ali Bey ile istişare ettik ve birlikte bir yol arkadaşlığı yapma kararı aldık. Mehmet Ali Bey de söz konusu Fenerbahçe olduğunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağını bize iletti. Çok memnun olduk. Her şeyimizi bir kenara bırakıp 'Fenerbahçemize ne yapabiliriz' diye kafa yoruyoruz. Bugün de paydaşlığımızın imzasını atıyoruz. Mehmet Ali Bey, 'Fener Ol' kampanyamıza da Fenerbahçelilik bilinciyle destek olmuştu, o dönemde kendisiyle bir iletişimimiz oldu. Acıbadem Sağlık Grubu geçmişte uzun yıllar boyunca hem sağlık hem de voleybol sponsorluğu yaparak Fenerbahçe'nin yanında olmuş bir markadır. Bu seferberlik yılında da Acıbadem Sağlık Grubu yeniden kulübümüzün yanında olacak. Anlaşmanın camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. Sayın Mehmet Ali Aydınlar'a ve Acıbadem Sağlık Grubu'na tekrar 'hoş geldiniz' diyorum."

Mehmet Ali Aydınlar: "Bu benim için yol arkadaşlığı anlamı taşıyor"

Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe Kulübüne destek olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sarı-lacivertli kulüpte uzun yıllar yönetim kurulu üyeliği yapan ve bir dönem başkanlığa da adaylığını koyan Aydınlar, "Acıbadem Sağlık Grubu olarak Fenerbahçe'nin yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu anlaşma ile Fenerbahçe'nin tüm branşlarındaki oyuncu ve teknik ekiplerinin sağlığı Acıbadem'e emanet olacak. Ben Fenerbahçeliyim, kulübüme dün de destekte bulunuyordum bugün de bulunuyorum. Yarın da bulunmaya devam edeceğim." diye görüş belirtti.

Bu sponsorluk anlaşmasının önemi ve anlamının çok farklı olduğunun altını çizen Mehmet Ali Aydınlar, şunları kaydetti:

"Bu benim için bir sponsorluk değil, bir yol arkadaşlığı anlamı taşıyor. Fenerbahçeliliğin değerlerinden biri, taraftar olarak, kulübün nerede ve neye ihtiyacı var ise elinden gelen destekle kulübün yanında bulunmaktır. Bu sebeple bize de nerede ve nasıl ihtiyaç olursa orada yer almaktan mutluluk duyarız. Bugün bu anlaşmanın da özünde tamamen Fenerbahçeliliğimin bana verdiği o muhteşem duygu ve sorumluluk yatıyor. Omuz omuza olmamız gereken bu sezon yan yana bir yol yürüyeceğiz. İnşallah Fenerbahçe'nin mücadelesinde bir payımız olur. Yürüdüğü yolda ona katkımız olur. Başkanımız, maddi ve manevi büyük fedakarlıklar yaparak başta futbol olmak üzere tüm branşlarda zirveye oynayan, Fenerbahçelilerin gurur duyacakları takımlar oluşturdu. Biz Fenerbahçelilerin, bu büyük camianın da görevi, elimizden gelen her konuda kulübümüzün yürüdüğü bu zorlu süreçte Fenerbahçe'nin ve başkanımızın yanında olmaktır. Bugün, sorumluluk hepimizindir."

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- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Mehmet Ali Aydınlar ile bir araya geldi - Son Dakika Spor

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