Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: "Olmayacak duaya amin dememiz isteniyor" - Son Dakika

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: "Olmayacak duaya amin dememiz isteniyor"
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamaları İSTANBUL - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Üniversitesi'nde spor gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamaları İSTANBUL - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Üniversitesi'nde spor gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 17:53
Kaynak: AA
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