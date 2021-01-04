Maçın ardından - Son Dakika

Maçın ardından

04.01.2021 21:32

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 mağlup eden sarı-lacivertli futbol takımının doğru yolda olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 mağlup eden sarı-lacivertli futbol takımının doğru yolda olduğunu söyledi.

Başkan Koç, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan Kasımpaşa-Fenerbahçe müsabakasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Karşılaşmaya ilişkin değerlendirmede bulunan Ali Koç, "Sakat oyuncularımız geri geldi ancak Kovid-19 salgınına yakalanan futbolcular nedeniyle eksiklerimiz vardı. Buna rağmen arkadaşlar iyi mücadele ettiler. Ellerinden geleni yaptılar. Doğru istikametteyiz. Bu arma için sonuna kadar savaşacak, ölümüne mücadele edecek ruha ve takım anlayışına yaklaşıyoruz. Daha gidecek çok yolumuz var. Bu, son zamanlarda eksikti. Gollü kazanmamıza sevindik. Gol yemememize de 3 puan kadar sevindik. Devre arası 1-2 dokunuşla istediğimiz noktaya gelebileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Müsabakada 2 pozisyonda VAR sisteminin kullanılmamasına tepki gösteren Ali Koç, "Bu maçta VAR'lık 2 pozisyon var. Biri bizim penaltı pozisyonumuz. En azından VAR'a çağrılmalıydı diye düşünüyoruz. Sonlara doğru Kasımpaşa'nın da penaltısının en azından VAR'a çağrılacak bir pozisyon olduğunu arkadaşlar ifade ettiler." diye konuştu.

"VAR konusu sıkıntı olmaya devam ediyor"

Süper Lig maçlarında VAR'da verilen kararları eleştiren Başkan Koç, sözlerine şöyle sürdürdü:

"Son birkaç haftadır saha içinde ve dışında enteresan olaylar yaşanıyor. VAR'da verilen kararlarla lig tablosunun etkilendiği bir dönem yaşadık. Ne kadar çok bağırıp çağırılırsa, şikayet edilirse birkaç hafta sonra bunların meyvesi alınıyor. Yanlış düşünüyorsam da fikrimi değiştirmeye açığım ama bir şekilde otoritelerin yanlış düşündüğümüzü bize göstermesi lazım. VAR konusu sıkıntı olmaya devam ediyor. Şaşırmaktan çok endişeleniyoruz. Bunun üstüne TFF'nin kurullarının aldığı enteresan kararlar... Daha da enteresanı futbol tarihimizde 1-2 defa olmuş kart kararının değiştirilmesi. Hatalı karar olduğuna ben de katılıyorum. Geleneksel medyada 1-2 gazete dışında bu konuya değinilmemesi son derece enteresan geliyor. Şampiyonluk adayı takımların diğer maçlarına bakıyoruz, o maçlarda VAR'a çağrılan konular, biz de çağrılmayanlar... İnsan ister istemez farklı düşünmeye mecbur kılınıyor."

"Cevap dahi vermeye tenezzül etmediler"

Yazdıkları mektuba cevap alamadıkları gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) eleştiride bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, şunları kaydetti:

"Benim başkanlık dönemimde 'Asarız, keseriz, şöyle yaparız, böyle yaparız' demedik. Bu, tarzımız da değil. Demediğimiz için tepki de alıyoruz ama en yapıcı şekilde konulara yaklaşıyoruz. Samandıra'da yaptığımız son söyleşide bazı söylemlerimiz olmuştu. Bu doğrultuda TFF'ye mektup yazdık. Cevap dahi vermeye tenezzül etmediler. Demek ki başka bir dil konuşmamız gerekiyor. Kurumsal hayatta Türkiye futbolunun en önemli paydaşlardan biri, haftalardır gazetelerde birçok kulübün yaşadığı şikayetler. Bu hususlarla ilgili yapıcı önerilerle yazılan mektuba Türkiye'nin futbolunu yöneten arkadaşlarımız cevap yazmaya dahi gerek görmüyorlar anlaşılan. veya çok meşguller. En azından 'mektubunuz alınmıştır' dahi denmiyor. Biz de önümüzdeki seçenekler üzerinden hareket etmek zorundayız."

Ali Koç, "TFF ile nasıl iletişim kuracaksınız?" sorusuna, "İnşallah dumanla iletişim kurmak zorunda kalmayız." cevabını verdi.

Maçın ardından
Maçın ardından
Maçın ardından
Maçın ardından

Fenerbahçe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Maçın ardından - Son Dakika


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