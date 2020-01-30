Fenerbahçe Kulübü Basketbol Şubesi'nden depremzedeler için sosyal sorumluluk projesi - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe Kulübü Basketbol Şubesi'nden depremzedeler için sosyal sorumluluk projesi - Son Dakika Spor

Fenerbahçe Kulübü Basketbol Şubesi'nden depremzedeler için sosyal sorumluluk projesi

6 saat önce

Fenerbahçe Kulübü Basketbol Şubesi, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için kışlık kıyafetler ve hijyen malzemeleri toplamak adına sosyal sorumluluk projesi yapacak.

Fenerbahçe Kulübü Basketbol Şubesi'nden depremzedeler için sosyal sorumluluk projesi, System.String[]

Fenerbahçe Kulübü Basketbol Şubesi, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için kışlık kıyafetler ve hijyen malzemeleri toplamak adına sosyal sorumluluk projesi yapacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, taraftarlar getirdikleri malzemeleri 2 Şubat Pazar gününe kadar Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yetkililere teslim edebilecek.

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yarın saat 20.00'de OGM Ormanspor'la Metro Enerji Spor Salonu'nda, Fenerbahçe Beko ise ING Basketbol Süper Ligi'nde 2 Şubat Pazar günü 15.15'te Türk Telekom'la karşılaşacak.

Yardımlar, 3 Şubat Pazartesi günü AFAD yetkililerine teslim edilecek ve yardım bekleyen vatandaşlara ulaştırılması sağlanacak.

Malcolm Thomas, basketbol, Malatya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:04 Kaynak: AA
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