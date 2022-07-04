Fenerbahçe Kulübü çatısı altındaki ilk sezonda zirveye çıktılar (1)

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde sezonu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe, bir ilki başarmanın gururunu yaşıyor.

AA muhabirine açıklamada bulunan Fenerbançe Tekerlekli Sandalye Basketbol Şube Sorumlusu Gökhan Akça, daha önce 1907 Fenerbahçe Derneği çatısı altında, '1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar' adıyla mücadele eden takımın, Fenerbahçe Kulübüne devrinin ardından ilk sezonunda şampiyonluğa ulaştığını aktardı.

1907 Fenerbahçe Derneği olarak kulübe hiçbir maddi külfet yüklemeden şampiyonluk hediye ettiklerini vurgulayan Akça, "Takımı kulübe devrettikten sonra Fenerbahçe adıyla müsabakalara çıkıyoruz fakat 1907 Fenerbahçe Derneği olarak tüm gider, sponsorluk, gelir, organizasyon ve yönetimi yine biz yapıyoruz. Türkiye'de benzeri olduğunu düşünmüyorum. Maddi olarak zor, manevi olarak zor ama keyifli. Çünkü arkadaşlarımızla duygusal bağ kuruluyor. Güzel bir iş yapıyoruz. 4 senemiz şampiyonluklarla dolu oldu. Bu sene çok daha kıymetli. Çünkü ilk defa Fenerbahçe adıyla mücadele eden şube, ilk yılında şampiyon oldu. Sporcu arkadaşlarımızın hepsi Fenerbahçe tarihine geçti." diye konuştu.

Derneğin, Fenerbahçe'ye destek olmayı amacıyla kurulduğunu anlatan Akça, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böyle bir modelin kolay olduğunu söyleyemem. 1907 Fenerbahçe Derneği bu sene 30. yılını kutluyor. Kuruluş amacı Fenerbahçe Spor Kulübüne her açıdan destek olmak ve proje oluşturmak. Bundan 4-5 sene önce Ali Koç başkanlık planlarını anlatırken, engelli şubesi ve e-spor için niyetini, isteğini belli etmişti. Biz 1907 Fenerbahçe Derneği olarak 2018-2019 sezonunda Engelli Yıldızlar takımını dernek olarak üzerimize aldık ve 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar adıyla Süper Lig'de mücadele etmeye başladık. Son kongrede başkanımız 2 şubenin açılması için genel kuruldan onay aldı. O çerçevede dernek uhdesindeki hem e-spor hem de tekerlekli sandalye basketbol takımı kulübe devredildi."

Fenerbahçelilerin desteğine şampiyonlukla cevap verdiklerini belirten Akça, "Kulübümüz bize görev verdiği sürece dernek olarak bunu sürdüreceğiz. Bir sponsorluk modeli de kurduk. Ligde takımların yüzde 60'ı belediye takımı, kalanlar kulüp takımı. Kulüp takımlarının da ciddi bütçeleri var. Biz Fenerbahçe ismiyle müsabakalara çıkıp 12 sponsorla giderlerimizi karşılamaya başladık. Bu da 1907 Fenerbahçe Derneğinin 800'e yakın üyesinin ve Fenerbahçe'ye gönül veren insanların bize katılımıyla oldu. Bu finansal desteğin önemli bir kısmını sponsorluklarla karşıladık. Onlara da şampiyonluk hediye etmiş olduk. Hiçbir mali yük kulübe gelmeden, onların sadece yönetim desteğini, güvenlerini ve inançlarını aldık." ifadelerini kullandı.

Başkan Ali Koç'un takıma yakın ilgi gösterdiğini anlatan Akça, "Başkanımız takıma çok sahip çıkıyor, hiç yalnız bırakmıyor. Final maçına gelmeyi çok istedi ama gelemedi. Maçı seyretmiş, çok heyecanlanmış. 'Akşam tekrarını seyrettim, sonucu bildiğim halde aynı şekilde heyecanlandım.' diyor. O kadar gönül verdi bu spora. Oyuncularımızı hiç yalnız bırakmıyor. Hem başkanımız hem bağlı olduğumuz yöneticimiz Kemal Danabaş ve diğer yöneticilerimiz hep bizimle beraber." şeklinde konuştu.

Sarı-lacivertli kulübün diğer basketbol şubelerindebu sezon yaşadığı şampiyonluğun kendilerini motive ettiğini kaydeden Akça, "Bu şampiyonluk bizim için tamamlayıcı bir parça oldu. Türkiye'de basketbolda her branşta Fenerbahçe'nin bayrağını dalgalandırdık. Bu ayrı bir motivasyon oldu ama oyuncularımız için asıl motivasyon ilk yılında Fenerbahçe'ye şampiyonluğu hediye edip, bu kupayı getirmekti. Bu çok önemli bir motivasyondu. Başarımızın altında da aslında bu var." değerlendirmesinde bulundu.

Tekerlekli sandalye basketbolunun yayılmasını arzu ettiklerini de vurgulayan Akça, "Final maçında Gazişehir Gaziantep taraftarının ve Fenerbahçe taraftarının olması beni çok mutlu etti. TRT Spor Yıldız açık kanalda yayınladı. O çok güzeldi. Bu sporun mümkün olduğu kadar yayılmasını istiyoruz. Bu branşı kurarken tek hedefimiz, engelli bireylerin hayata katılmasıydı. Spor onlar için engelleri ortadan kaldıran bir faktör. Yalova'daki maçlarda salon doluydu. Yakın olsa da masraflı bir yolculuk ama İstanbul'dan gelenler vardı. Aileler, çocuklar, çok güzel bir seyirci profili vardı. O anlamda da çok mutlu olduk." şeklinde görüş belirtti.

Akça ayrıca diğer engelli branşlarına da destek vermek istediklerini sözlerine ekledi.

Kulbay: "Şampiyonluk yolunda ilerledik"

Sarı-lacivertli takımın kadın oyuncusu Kinem Kulbay, şampiyonluğa çok inandıklarını ve yeni sezonda hedeflerinin Şampiyonlar Ligi kupası olduğunu aktardı.

Elde ettikleri başarının çok önemli olduğunu dile getiren Kulbay, "Fenerbahçe camiasında olmak gurur verici. Çok kaliteli ve güçlü bir kadroya sahibiz. Bu sene 3 transfer yaptık. Onlar da başarılı milli takım oyuncuları. Gücümüze güç kattılar. İyi bir kadroya sahiptik. Hedefimiz tabii ki şampiyonluktu. Buna çok inanıyorduk. Şampiyonluk yolunda ilerledik ve hedefe ulaştık." değerlendirmesinde bulundu.

Çok yorucu bir sezonu geride bıraktıklarını belirten Kinem Kulbay, şunları söyledi:

"Hedefimiz şampiyonluktu. Normal sezonu namağlup bitirdik. Play-off etabında zorlanacağımızı biliyorduk. Play-off'un ikinci etabında Galatasaray'la zorlu mücadeleler yaptık. Geriye düştüğümüz seriyi 2-1'e lehimize çevirip, Galatasaray'ı eledik. Gazişehir Gaziantep de çok zorlu bir rakipti. Rakibimiz dinlenerek maça başladı, biz hiç dinlenmeden oynadık. Onları da eleyerek şampiyon olduk. Şampiyonlar Ligi'ne geçen sene de katılacaktık ama pandemiden dolayı iptal oldu. Hedefimiz orada da şampiyonluk. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde mücadele verip, şampiyonluğu Fenerbahçe'ye kazandırmak istiyoruz."

Kıyar: "Şampiyonlar Ligi şimdiden heyecanlandırıyor"

Şampiyon kadronun oyuncularından Semih Görkem Kıyar, kulüp bünyesindeki diğer basketbol takımlarının şampiyonluğunun kendilerini motive ettiğini belirtti.

"Diğer şampiyonluklar, bizim de şampiyon olmamız gerektiği fikrini aşıladı." diyen Kıyar, "Sezon başında takım arkadaşlarımızla şampiyonluk hedefi koyarak lige başladık ve sonunda kupayı aldık. Başkanımız bizi tebrik etti, yalnız bırakmadık. Biz de ona söz vermiştik. Söz verdiğimiz gibi kupayı camiamıza armağan ettik. 38 maçın 36'sını kazanarak şampiyon olduk. Bu yüzden mutlu ve gururluyuz. Şampiyonlar Ligi şimdiden heyecanlandırıyor. Gelecek sezon oradaki kupayı alacağımızdan eminim. Çifte şampiyonluk yaşayacağız. Tüm sponsorlarımıza bizi yalnız bırakmadıkları, desteklerini esirgemedikleri için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 1907 yönetimine, başkanımıza ve sayamadığım birçok kişiye teşekkür ediyorum. İyi ki Fenerbahçe'deyiz. Şampiyonlukların devamı gelecek, bundan emin olabilirler." diye konuştu.