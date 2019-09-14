Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcusu Basri Dirimlili'yi andı
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Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcusu Basri Dirimlili'yi andı

22 dakika önce

Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcusu Basri Dirimlili'nin vefatının 22. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcusu Basri Dirimlili'yi andı, System.String[]

Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcusu Basri Dirimlili'nin vefatının 22. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'mizin formasını 1953-1963 yıllarında giyen 'Mehmetçik' lakaplı Basri Dirimlili'yi vefatının 22. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 12:36 Kaynak: AA
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