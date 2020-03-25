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Fenerbahçe Kulübü, futbol takımından bir oyuncuda ve bir sağlık heyeti çalışanında yeni tip...
6 saat önce
Fenerbahçe Kulübü, futbol takımından bir oyuncuda ve bir sağlık heyeti çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulgularına rastlandığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, futbol takımından bir oyuncuda ve bir sağlık heyeti çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulgularına rastlandığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 04:04 Kaynak: AA
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