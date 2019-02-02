Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Sevil Zeynep Becan

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Sevil Zeynep Becan

1 saat önce

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Sevil Zeynep Becan, "Futbol takımımızın içinde bulunduğu durum göz önünde bulundurularak transfer dönemini en verimli şekilde değerlendirdik.

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Sevil Zeynep Becan, "Futbol takımımızın içinde bulunduğu durum göz önünde bulundurularak transfer dönemini en verimli şekilde değerlendirdik." dedi.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki yüksek divan kurulu olağan toplantısında yönetim kurulu faaliyet raporunu okuyan kulübün genel sekreteri Becan, futbol takımı ve amatör branşlar hakkında bilgilendirme yaptı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'la geleceği inşa etmek için var güçleriyle çalıştıklarını dile getiren Becan, "Futbol takımımız ligde arzuladığımız yerin çok uzağında kaldı. Futbol takımımızın içinde bulunduğu durum göz önünde bulundurularak transfer dönemini en verimli şekilde değerlendirdik. Hocamızın talepleri doğrultusunda gerekli transferleri yaptık." ifadelerini kullandı.

Sevil Zeynep Becan, amatör şubeler hakkında da bilgilendirme yaparken, sarı-lacivertli taraftarlara destekleri için teşekkür etti.

70 yıllık üyelere plaket

Divan kurulu toplantısında 70 yılını doldurmuş iki üyeye plaket verildi.

Üyelikte 70 yıllarını dolduran Ali Yılmaz Uslu ve İrfan Etiler'e plaketlerini başkan Ali Koç takdim etti. Salondaki üyeler tarafından büyük alkış alan Uslu ve Etiler'in gözlerinin dolduğu görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:31 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Adana'da 4,6 Büyüklüğünde Deprem Oldu Nişanlı Çifti Öldüresiye Dövmüşlerdi, Şüphelilerden Birinin Genç Kıza İlişki Teklifinde Bulunduğu Ortaya Çıktı

Son Dakika! CHP MYK'dan Çıkan İsimler Belli Oldu Yaşam Koşullarına Göre Belirlendi! İşte İllere Göre Olması Gereken Asgari Ücret
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 15:52:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Sevil Zeynep Becan
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]