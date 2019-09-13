Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Kulübü, Hakan Dinçay'ı andı
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Fenerbahçe Kulübü, Hakan Dinçay'ı andı

1 saat önce

Fenerbahçe Kulübü, eski yönetim kurulu üyesi merhum Hakan Dinçay için anma mesajı yayımladı.

Fenerbahçe Kulübü, Hakan Dinçay'ı andı, System.String[]

Fenerbahçe Kulübü, eski yönetim kurulu üyesi merhum Hakan Dinçay için anma mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ömrünü sarı-laciverte adayarak 15 yıl yönetim kurulu üyesi olarak kulübümüze hizmet etmiş, voleybol şubemizin başarılarında önemli rol oynamış, Hakan Dinçay'ı sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Kulübü, Hakan Dinçay, voleybol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:54 Kaynak: AA
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