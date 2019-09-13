Fenerbahçe Kulübü, Hakan Dinçay'ı andı

Fenerbahçe Kulübü, eski yönetim kurulu üyesi merhum Hakan Dinçay için anma mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ömrünü sarı-laciverte adayarak 15 yıl yönetim kurulu üyesi olarak kulübümüze hizmet etmiş, voleybol şubemizin başarılarında önemli rol oynamış, Hakan Dinçay'ı sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.