Fenerbahçe ile Petrol Ofisi arasında sponsorluk anlaşması yapıldı

Fenerbahçe Kulübü ile Petrol Ofisi arasında kadın futbol takımı isim ve forma göğüs sponsorluğu anlaşması yapıldı.

Ülker Stadı'nda düzenlenen imza törenine Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, kadın futbolundan sorumlu yönetim kurulu üyesi Kemal Danabaş, Petrol Ofisi Üst Yöneticisi Mehmet Abbasoğlu, Petrol Ofisi Pazarlama Kıdemli Müdürü (CMO) Sinan Seha Türkseven, Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Özkan Beceren ve futbolcular katıldı.

Burada açıklamada bulunan Burak Kızılhan, sponsorların önemine değinerek, geçen yılki iş ortaklarına teşekkür etti.

Petrol Ofisi ile amaç ve hedeflerini büyüttüklerini belirten Kızılhan, "Takımımızın bu sene en büyük destekçisi petrol ofisi olacak. Bu sene Petrol Ofisi'yle amaç ve hedeflerimizi büyüttük. Petrol Ofisi'yle hedeflerimiz güçlenecek. Kadınlara ve kız çocuklarına ilham olmaya, onları hayallerine bir adım daha yaklaştırmaya devam edeceğiz. Kadınların Türk futbolunda güçlenmesi için yanımızda olan Petrol Ofisi'ne teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kemal Danabaş ise heyecan verici bir anlaşma yaptıklarını vurgulayarak, " Türkiye'de sektörün önde gelen firması Petrol Ofisi ile Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe'nin adının yan yana olması bizim için heyecan verici. Geçtiğimiz yıl haziran ayında yapılan genel kurulumuzda kongre üyelerimizden aldığımız güçle kadın futbol takımımızın ilk adımını atmıştık. Türkiye'nin dört bir yanından aldığımız geri bildirimlerden ne kadar önemli bir amaca hizmet ettiğimizi gördük." diye konuştu.

Geçtiğimiz sezonu rekorlar kırarak tamamladıklarını hatırlatan Danabaş, şunları kaydetti:

"Gönül isterdi ki kuruluşumuzun ilk yılında bu mücadeleyi kupayla taçlandıralım. Kupaya çok yaklaşmamıza rağmen maalesef istediğimiz sonuca ulaşamadık. Bu sene daha derin kadromuzla sezona başlıyoruz. Sezonu kupayla tamamlayacağımıza dair inancımız tam. Fenerbahçe aidiyeti yüksek, başarılı ve güçlü bir takım oluşturduğumuzu düşünüyorum. Takımımız kız çocuklarımıza ilham olmaya devam edecektir."

Petrol Ofisi Üst Yöneticisi Mehmet Abbasoğlu da Türkiye'nin en büyük şirketlerinden olmanın getirdiği sorumluluğa değinerek, şöyle konuştu:

"HeForShe gibi bir felsefeyle yola çıkmış bir kulübe destek vermekten onur duyuyoruz. Hedefimiz Petrol Ofisi olarak Türk kadın futbolunun hak ettiği yere gelmesi için farkındalığı artırmak. Bu konuda destek vermeye her anlamda hazırız. 2 ebedi dost hem isim hem forma sponsorluğuyla yola çıkıyor. Böyle bir başlangıç açısından çok anlamlı diye düşünüyorum."

Abbasoğlu, gelecek yıllar için Kadın Futbol Ligi ile ve diğer kulüplerle isim sponsorluğu düşündüklerini de sözlerine ekledi.

Sinan Seha Türkseven ise, "İki kurumun da ruhunda özünde aslında bir spor kulübünden ya da bir şirketten daha ötesi var. O da bu ülkenin 4 bir yanına enerji götürmek ve ülkeyi ileri taşımak. Biz bunu sponsorluğun ötesinde görüyoruz. Bir misyon birlikteliği olarak görüyoruz. Kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal alanda katılımlarının dezavantajlı olduğu toplumların ileriye gitmesi imkansız. Sosyal sorumluluk bilinciyle desteklemeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İmza töreni, forma ve hediye takdiminin ardından fotoğraf çekimiyle sona erdi.