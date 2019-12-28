Fenerbahçe Kulübü: İvedilikle, MHK ve TFF'den resmi açıklamayı bekliyoruz - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe Kulübü: İvedilikle, MHK ve TFF'den resmi açıklamayı bekliyoruz - Son Dakika Spor

Fenerbahçe Kulübü: İvedilikle, MHK ve TFF'den resmi açıklamayı bekliyoruz

6 saat önce

Fenerbahçe Kulübü, "İvedilikle, MHK ve TFF'den resmi açıklamayı bekliyoruz" başlığıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe Kulübü: İvedilikle, MHK ve TFF'den resmi açıklamayı bekliyoruz, System.String[]

Fenerbahçe Kulübü, "İvedilikle, MHK ve TFF'den resmi açıklamayı bekliyoruz" başlığıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamalarda şu ifadeler yer aldı:

"26 Aralık Perşembe günü sosyal medyada paylaşılan MHK Başkanı ve Fenerbahçe-Beşiktaşı maçı hakemlerine dair ciddi ithamlar ve hatta Türk futbolunda daha önce hiç yaşanmamış iddiaları işaret eden bilgiler hakkında sessizliğimizi koruyarak ilgililerinden bir cevap, yalanlama bekledik.

Bahse konu garip iddiaların üzerinden 48 saat geçmiş olmasına ve bu süre zarfında farklı kaynaklardan bu endişe verici iddiaları doğrulayan ve inanmak istemedigimiz pek çok bilgi paylaşımına rağmen bir açıklama yapılmamış olması son derece düşündürücüdür.

Sezonun ilk yarısı boyunca bir maç hariç takımımızın kazandığı maçların hakemleri bir sonraki hafta görev alamamış, kaybettiğimiz tüm maçlarımızın hakemleri ise MHK tarafından ertesi hafta maçlara atanmışlardır.

Bu atamaların, hakemlere mesaj verme, yönlendirme riski taşıdığı kaygımızı defalarca dile getirmemize rağmen bu konuda tatmin edici bir açıklama yapılmadığı gibi sezonun ilk yarısını bitirmek üzere olduğumuz şu günlerde, bu durumun bir norm haline gelmesi, bir nevi meydan okumaya dönüşmüştür.

Sezon boyunca üslubumuzu bozmaksızın 'adalet odaklı çağrılarla' kamuoyu ile paylaşıp ilgililerinden yanıt beklediğimiz ve artık tesadüf ile açıklayamadığımız bu durum; son galibiyetimizin ardından yaşanan gelişmeler neticesinde ise bambaşka bir tabloya evrilmiştir.

Bizi son derece kaygılandıran hakem atama prosedürleri yetmiyormuş gibi, takımımızın kazandığı derbi maçının hakemlerinin MHK Başkanı tarafından ifadeye çağırılıp sorgulandığı ve hesap sorulduğu iddiaları, Türk futbolundaki adalete olan inancımızı oldukça derinden yaralamaktadır.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bahse konu haberler ve iddialar hakkında bir söylemde bulunup adım atmadan;

MHK Başkanı Sayın Zekeriya Alp'i veya Türkiye Futbol Federasonu'nu ivedilikle bu konuda açıklama yapmaya, kamuoyunu bilgilendirmeye davet ediyoruz.

Eğer bahse konu iddialar gerçek ise, aynı açıklamada, bu sezon Fenerbahçemizin fahiş hakem hataları neticesinde puan kaybı ile sonuçlanan hangi maçtan sonra, hangi hakemin, hangi tarihte MHK Başkanı tarafından çağırılarak ifadesinin alındığı bilgilerine de yer verilmesini mutlaka talep ediyoruz."


Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 07:50 Kaynak: DHA
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