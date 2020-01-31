Fenerbahçe Kulübü, kiralanan ve transfer olan genç futbolcuları açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe Kulübü, kiralanan ve transfer olan genç futbolcuları açıkladı - Son Dakika Spor

Fenerbahçe Kulübü, kiralanan ve transfer olan genç futbolcuları açıkladı

6 saat önce

Fenerbahçe Kulübü, ara transfer döneminde kiralanan ve transfer olan genç futbolcuları açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, kiralanan ve transfer olan genç futbolcuları açıkladı, System.String[]

Fenerbahçe Kulübü, ara transfer döneminde kiralanan ve transfer olan genç futbolcuları açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Genç oyuncularımızdan Cebrail Akbulut TFF 2. Lig ekiplerinden Zonguldak Kömürspor'a, Okan Turp TFF 2. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'a 2019-2020 sezonunun sonuna kadar, Barış Alıcı ise Belçika 2. Lig ekiplerinden Westerlo'ya 1,5 yıllığına kiralanmıştır. Oyuncularımızdan Yusuf Mert Tunç Portekiz 2. Lig ekiplerinden Varzim SC'ye, Abdullah Yiğiter ise TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'a geri alma opsiyonuyla transfer olmuştur." denildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe Kulübü, Cebrail, Genç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:26 Kaynak: AA
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