Fenerbahçe Kulübü, Mehmet Emin Cankurtaran'ı andı

Malatya'da 1 Temmuz 1930'da dünyaya gelen Mehmet Emin Cankurtaran, Fenerbahçe Kulübünde 1974-1976 yıllarında başkanlık görevi yürüttü. Sarı-lacivertliler, Cankurtaran döneminde 1974-1975 sezonunda Brezilyalı teknik direktör Didi yönetiminde futbolda şampiyon oldu.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Kulübümüze uzun yıllar hizmet etmiş eski başkanlarımızdan Mehmet Emin Cankurtaran'ı vefatının 12. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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