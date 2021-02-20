Fenerbahçe Kulübü, Mehmet Emin Cankurtaran'ı andı

Fenerbahçe Kulübü, eski başkanlarından Mehmet Emin Cankurtaran'ın vefatının 12. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Kulübümüze uzun yıllar hizmet etmiş eski başkanlarımızdan Mehmet Emin Cankurtaran'ı vefatının 12. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Malatya'da 1 Temmuz 1930'da dünyaya gelen Mehmet Emin Cankurtaran, Fenerbahçe Kulübünde 1974-1976 yıllarında başkanlık görevi yürüttü. Sarı-lacivertliler, Cankurtaran döneminde 1974-1975 sezonunda Brezilyalı teknik direktör Didi yönetiminde futbolda şampiyon oldu.
Mehmet Emin Cankurtaran, 20 Şubat 2009'da 78 yaşında hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
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