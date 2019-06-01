Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Kulübü, Nihat Özdemir'i tebrik etti
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Fenerbahçe Kulübü, Nihat Özdemir'i tebrik etti

14 dakika önce

Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) başkanlığa seçilen Nihat Özdemir'i tebrik etti.

Fenerbahçe Kulübü, Nihat Özdemir'i tebrik etti, System.String[]
Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) başkanlığa seçilen Nihat Özdemir'i tebrik etti.
Kulübün internet sitesinden yayımlanan kutlama mesajında, "Türkiye Futbol Federasyonunun Ankara'da gerçekleşen olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Sayın Nihat Özdemir ile yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyor, başarılı olacaklarına inanıyoruz. Tam şeffaflık ve adil futbol koşullarının oluşmasını beklediğimiz yeni dönemin, futbol camiasına hayırlı olmasını diliyoruz." denildi.
TFF'nin Türk futbolunun en üst mertebesi olduğu vurgulanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:
"TFF'ye bağlı olarak Türk futboluna yön veren tüm kurum ve yetkililerin sadece kurallar ve adalet çerçevesinde hareket etmesi, kararlarını hiçbir kulüp, medya baskı altında kalmadan hayata geçirmesi, tarafsız duruşlarını kişi-kurum fark etmeksizin her durum ve şartta korumaları gerektiğini önemle hatırlatmak isteriz. Bu noktada Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Türkiye Futbol Federasyonu tüzüğünün 3. maddesinde belirtilen 'TFF, her konuda tarafsızdır.' hükmünün, tüm kulüplere aynı hassasiyet ve mesafede uygulanması en önemli beklentimizdir."
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:59 Kaynak: AA
Futbol, Ankara, Fenerbahçe Kulübü, Nihat Özdemir, Spor
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