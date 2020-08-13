Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli futbol takımında bir futbolcu ve teknik ekipten bir kişinin...
Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli futbol takımında bir futbolcu ve teknik ekipten bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli futbol takımında bir futbolcu ve teknik ekipten bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 23:11
Kaynak: AA
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