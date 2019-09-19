Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'in 4. haftasındaki Alanyaspor maçında kural hatası yapıldığı...
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Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'in 4. haftasındaki Alanyaspor maçında kural hatası yapıldığı...

45 dakika önce

Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'in 4. haftasındaki Alanyaspor maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonuna başvuruda bulundu.

Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'in 4. haftasındaki Alanyaspor maçında kural hatası yapıldığı..., System.String[]

Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'in 4. haftasındaki Alanyaspor maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonuna başvuruda bulundu.

Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe Kulübü, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 05:14 Kaynak: AA
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