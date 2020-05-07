Fenerbahçe Kulübü: TFF'nin liglerin devamı, iptali, tescili şeklindeki tüm kararlarına saygılı... - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe Kulübü: TFF'nin liglerin devamı, iptali, tescili şeklindeki tüm kararlarına saygılı... - Son Dakika Spor

Fenerbahçe Kulübü: TFF'nin liglerin devamı, iptali, tescili şeklindeki tüm kararlarına saygılı...

31 dakika önce

"Kupa maçları lig öncesi veya sonrasına kaydırılmamalı, kupa maçları daha önce açıklandığı şekliyle fikstüre uygun bir şekilde oynanmalıdır.

Fenerbahçe Kulübü: TFF'nin liglerin devamı, iptali, tescili şeklindeki tüm kararlarına saygılı..., System.String[]

"Kupa maçları lig öncesi veya sonrasına kaydırılmamalı, kupa maçları daha önce açıklandığı şekliyle fikstüre uygun bir şekilde oynanmalıdır. Takvimde yapılacak herhangi bir sapmaya kesinlikle karşı olduğumuzu ifade etmek isteriz"

"Ulusça, tedbirleri elden bırakmadan, rehavete kapılmadan, kaçınılmaz bir gerçek olan bu virüsle, 'önce insan sağlığı' diyerek mücadeleye devam etmeliyiz"

Fenerbahçe Kulübü, Futbol Federasyonu'nun (TFF) Süper Ligin başlama tarihi ile ilgili yaptığı açıklamalar üzerine görüşlerini paylaştı. Sarı-lacivertli kulüp, "Devletimizin ve Türkiye Futbol Federasyonumuzun Liglerimizin durumu ile ilgili verebileceği; liglerin devamı, iptali, tescili şeklindeki tüm kararlara Fenerbahçe Spor Kulübü olarak saygılı olacağımızın bilinmesini isteriz" derken, "Kupa maçları lig öncesi veya sonrasına kaydırılmamalı, kupa maçları daha önce açıklandığı şekliyle fikstüre uygun bir şekilde oynanmalıdır. Takvimde yapılacak herhangi bir sapmaya kesinlikle karşı olduğumuzu ifade etmek isteriz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama şöyle;

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir'in Süper Ligin başlama tarihiyle ilgili dün yapmış olduğu açıklamalar üzerine Fenerbahçe Spor Kulübü olarak mevcut durum hakkındaki görüşlerimizi kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.

Görüşlerimizi paylaşmadan önce, sürecin en başından itibaren dile getirdiğimiz gibi; insan sağlığının her şeyden önemli olduğunu, tüm adımların da bu bilinçle atılması gerektiğini düşündüğümüzü bir kez daha vurgularken, tüm dünya ile beraber ülkemizin yaşadığı bu zorlu süreç ve sınavda, liglerin gidişatı ve durumu hakkında verilecek her karara saygı duyacağımızı en baştan belirtmek isteriz.

Bilindiği üzere, devletimizin ilgili kurumlarıyla hazırladığı normalleşme planı kapsamında değerlendirmelerde bulunan, sürecin en başından itibaren gelişmeleri takip ederek adımlar atan Türkiye Futbol Federasyonu'nun dün açıkladığı karara göre liglerin başlama tarihi 12 Haziran 2020 olarak düşünülmektedir.

İçinde bulunduğumuz durumda, liglerin devam ettirilme çabasını anlamakla beraber, hiç istemesek de yaşanması ve önümüze çıkması muhtemel sorunlar hakkında şimdiden bir yol haritası belirlenmesi gerektiği çok açıktır.

Müsabaka oynanırken ya da antrenman süreçlerinde zincirleme şekilde bulaşı riski bulunmaktadır. Herhangi bir vaka ile henüz karşılaşılmadan, olası tüm kararların bugünden kamuoyu ile paylaşılması ve yol haritasının açık bir şekilde ortaya konması gerekmektedir.

Bu noktada, ligler başladıktan sonra yaşanması ihtimal dahilinde olan bazı konular hakkında tüm spor dünyasının ve kamuoyunun TFF yetkililerinden tatminkar cevaplar beklediği bazı sorular şu şekildedir:

-Liglerimizin başladığı hafta itibariyle bir oyuncu, antrenör ya da takım idari kadrosuna dahil olan bir kişide virüse rastlanması halinde atılacak adımlar nasıl olacaktır?

Bu bağlamda;

-Herhangi bir şekilde virüs ile enfekte olmuş sporcunun takımı ve o takımın son iki haftada oynadığı tüm rakipleri 14 günlük karantina sürecine dahil olacaklar mıdır?

-Bu süreçte ilgili takımların oynayacağı müsabakaların akibeti ne olacaktır?

-Tüm bunların yanı sıra, maçların oynanmaya başladığı hafta itibariyle bir sporcu ya da spor adamının virüs ile enfekte olması halinde belki de kariyerini etkileyecek düzeyde kalıcı hasar ile karşı karşıya kalma ihtimali bulunmaktadır. Böyle bir durumun hukuki sorumluluğu hangi kurum ve kişilerde olacaktır?

-Ligler tekrar başlamadan önce, böyle bir durumun hukuki sorumluluğunun, hangi kurum ve/veya kişilerde olacağı netleştirilmelidir.

Spor dünyası ve kamuoyunun Federasyonumuzdan cevap beklediği bu soruların yanında, görüşümüzü paylaşmak istediğimiz bir diğer konu da Ziraat Türkiye Kupası'nın olası oynanma tarihleri hakkındadır.

Sayın Federasyon Başkanının dünkü basın toplantısında "Tarih konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Bununla ilgili kararlar alıp açıklayacağız." şeklinde görüş belirttiği Türkiye Kupası maçları, ligin formatına ve takvimine eş olarak kaldığı yerden başlamalı ve maçlar ana takvimdeki ilgili lig maçları arasında oynatılarak sonuçlar belirlenmelidir.

Kupa maçları lig öncesi veya sonrasına kaydırılmamalı, kupa maçları daha önce açıklandığı şekliyle fikstüre uygun bir şekilde oynanmalıdır.

Takvimde yapılacak herhangi bir sapmaya kesinlikle karşı olduğumuzu ifade etmek isteriz.

Takımımız, futbol sezonumuzun devamı hakkında cevap bekleyen tüm sorulara rağmen 4 Mayıs 2020 tarihi itibariyle Samandıra Can Bartu Tesislerimizde koronavirüs kurallarına uygun şekilde gruplar halinde hazırlıklarına başlamıştır.

11 Mayıs 2020 itibariyle de kademeli olarak arttırılacak futbolcu sayısının ardından da takım olarak çalışmalarını gerçekleştirmeye devam edecektir.

Devletimizin tüm kurumlarıyla ve Sağlık Bakanlığımız nezdinde tüm sağlık çalışanlarımızın eşsiz emekleriyle salgın ülkemizde kontrol altında tutulmakta; bu kritik süreç olabilecek en az zararla yürütülmektedir.

Ancak yine Sağlık Bakanımızın her fırsatta vurguladığı gibi koronavirüs hala çok ciddi bir tehlike olarak gündemimizde yer almakta; günlük yeni vaka sayımız halen 2000'li rakamlarda seyretmektedir. Ulusça, tedbirleri elden bırakmadan, rehavete kapılmadan, kaçınılmaz bir gerçek olan bu virüsle, 'önce insan sağlığı' diyerek mücadeleye devam etmeliyiz.

Bu noktada, insan hayatını riske atan bu virüs karşısında önümüzdeki dönemde yaşanacak gelişmeler doğrultusunda devletimizin ve Türkiye Futbol Federasyonumuzun Liglerimizin durumu ile ilgili verebileceği; liglerin devamı, iptali, tescili şeklindeki tüm kararlara Fenerbahçe Spor Kulübü olarak saygılı olacağımızın bilinmesini isteriz.

Bu vesileyle, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor; bu salgın karşısında mücadele veren devletimize, sağlık bakanlığımıza ve tüm sağlık çalışanlarımıza, halkımız evlerinde iken tüm risklere rağmen çalışmalarını sürdüren tüm meslek gruplarının temsilcilerine de şükran ve minnetlerimizi iletiyoruz."


Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 08:22 Kaynak: DHA

YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcu Jan Vesely, oğluyla antrenman yaptı Bayern Münih'in eski golcüsü Miroslav Klose, antrenör olarak kulübe geri döndü Mike Tyson'ın kulağını ısırdığı boksör Evander Holyfield, boksa geri dönüyor Emre Belözoğlu devreye girdi! Gökhan Gönül F.Bahçe'ye, Mehmet Ekici Beşiktaş'a gidecek Eski Süper Lig topçusu, 5 yaşındaki oğlunu nasıl öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlattı Avrupa'nın 9 büyük ligi arasında, yüzde olarak büyük kaybı Süper Lig yaşayacak Cenk Tosun'un Mario Gomez'e "Eyşan" benzetmesi yapması, sosyal medyayı salladı Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson, Cenk Tosun'un forma giydiği Everton'a sponsor olmak istiyor Falcao, teklif iddialarına son noktayı koydu: Suudi Arabistan'dan kimse benimle temasa geçmedi Sercan Yıldırım'ın ailesi, Bursa halkının destek vermemesine sosyal medyada isyan etti En sevdiği futbolcuları açıklayan Aycan'a Sercan'ın verdiği tepki, yarışmacıları güldürdü Ünlü futbolcu, boşandıktan 4 ay sonra 15 yaş küçük sevgili buldu TFF'den ekonomik koşullarla ilgili öneri: Sözleşmeler Türk hukukuna uygun olarak yeniden belirlenmeli Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi: Tottenham ve Napoli Vedat Muriqi için teklif yaptı PSG, 42 yaşındaki Formiga'yla yeni sözleşme imzaladı
İtalyan ekibi Fiorentina'da 3'ü futbolcu, toplam 6 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı İtalyan ekibi Fiorentina'da 3'ü futbolcu, toplam 6 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
20:10
Batman'da 67 yaşındaki bir kişi, evinde boğazı kesik halde bulundu Batman'da 67 yaşındaki bir kişi, evinde boğazı kesik halde bulundu         
20:04
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son koronavirüs verilerini yorumladı: Kısmi artış geriledi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son koronavirüs verilerini yorumladı: Kısmi artış geriledi         
19:42
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyat oldu Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyat oldu         
19:41
Ibrahimovic'in eski takım arkadaşı Ciani: Ibrahimovic, Cavani'den nefret ederdi Ibrahimovic'in eski takım arkadaşı Ciani: Ibrahimovic, Cavani'den nefret ederdi         
19:38
Son Dakika: Türkiye'de 7 Mayıs günü koronavirüsten 57 vatandaşımız hayatını kaybederken 1977 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 7 Mayıs günü koronavirüsten 57 vatandaşımız hayatını kaybederken 1977 yeni vaka tespit edildi         
19:24
Sağlık Bakanlığı, İngiltere'ye gönderilen ekipmanlarla ilgili iddialara yanıt verdi: Ürünlerle ilgili sorun olmadığı teyit edildi Sağlık Bakanlığı, İngiltere'ye gönderilen ekipmanlarla ilgili iddialara yanıt verdi: Ürünlerle ilgili sorun olmadığı teyit edildi         
19:21
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 813 kişi hayatını kaybetti İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 813 kişi hayatını kaybetti         
19:13
ABD'de yayılan koronavirüsün New York kaynaklı olduğu tespit edildi ABD'de yayılan koronavirüsün New York kaynaklı olduğu tespit edildi         
19:12
Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcu Jan Vesely, oğluyla antrenman yaptı Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcu Jan Vesely, oğluyla antrenman yaptı         
19:01
Suriye uyruklu şahıs, Kabataş'ta denize atlayarak intihar etti Suriye uyruklu şahıs, Kabataş'ta denize atlayarak intihar etti         
18:52
Van'da taziye düzenlenen mahalledeki vaka sayısı 42'ye yükseldi Van'da taziye düzenlenen mahalledeki vaka sayısı 42'ye yükseldi         
18:33
Bursa'da sokağa çıkma yasağına 1 gün kala pazar yerlerinde büyük yoğunluk görüldü Bursa'da sokağa çıkma yasağına 1 gün kala pazar yerlerinde büyük yoğunluk görüldü         
18:33
ABD Başkanı Trump'ın yaverlerinden birisinin koronavirüs testi pozitif çıktı ABD Başkanı Trump'ın yaverlerinden birisinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
18:27
Güvenlik görevlisini 15 kurşunla vuran şüpheli, balkona çıkıp Güvenlik görevlisini 15 kurşunla vuran şüpheli, balkona çıkıp "Polis çağırın" diye bağırdı         
18:15
TFF'den ekonomik koşullarla ilgili öneri: Sözleşmeler Türk hukukuna uygun olarak yeniden belirlenmeli TFF'den ekonomik koşullarla ilgili öneri: Sözleşmeler Türk hukukuna uygun olarak yeniden belirlenmeli         
18:13
Trabzonspor'da teknik heyet ve futbolcuların koronavirüs testleri negatif çıktı Trabzonspor'da teknik heyet ve futbolcuların koronavirüs testleri negatif çıktı         
17:52
Eski Fenerbahçeli Stjepan Tomas: Bjelica Fenerbahçe'ye giderse baskı yaşar Eski Fenerbahçeli Stjepan Tomas: Bjelica Fenerbahçe'ye giderse baskı yaşar         
17:51
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağına takılan 19 yaşındaki gelin, özel izinle evlendi Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağına takılan 19 yaşındaki gelin, özel izinle evlendi         
17:47
İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı         
17:43
Eşini öldüren ve öz kızına cinsel istismarda bulunan adama ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi Eşini öldüren ve öz kızına cinsel istismarda bulunan adama ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi         
17:27
Bayern Münih'in eski golcüsü Miroslav Klose, antrenör olarak kulübe geri döndü Bayern Münih'in eski golcüsü Miroslav Klose, antrenör olarak kulübe geri döndü         
17:26
Son Dakika: Ücretsiz izne çıkarılanlar için nakdi ücret desteği yarın başlıyor Son Dakika: Ücretsiz izne çıkarılanlar için nakdi ücret desteği yarın başlıyor         
17:17
Komşu ziyaretine giden kadın, apartman bahçesinde fenalaşarak hayatını kaybetti Komşu ziyaretine giden kadın, apartman bahçesinde fenalaşarak hayatını kaybetti         
17:13
Bel ağrısı şikayeti ile doktora giden kişinin 3 böbrek taşıdığı ortaya çıktı Bel ağrısı şikayeti ile doktora giden kişinin 3 böbrek taşıdığı ortaya çıktı         
17:08
ABD'de koronavirüs nedeniyle 7 Mayıs'ta 2 bin 483 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs nedeniyle 7 Mayıs'ta 2 bin 483 kişi hayatını kaybetti         
17:07
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den AVM uyarısı: Yapay havalandırmanın olduğu mekanlar güvenli değil Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den AVM uyarısı: Yapay havalandırmanın olduğu mekanlar güvenli değil         
17:01
PSG, 42 yaşındaki Formiga'yla yeni sözleşme imzaladı PSG, 42 yaşındaki Formiga'yla yeni sözleşme imzaladı         
16:54
Altının kilogramı 392 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 392 bin liraya yükseldi         
16:50
İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik         
16:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2020 20:53:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe Kulübü: TFF'nin liglerin devamı, iptali, tescili şeklindeki tüm kararlarına saygılı... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]