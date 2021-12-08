Üye Girişi
SPOR Fenerbahçe Kulübü ve 1907 Fenerbahçe Derneği, Hype Sports Innovation ile güçlerini birleştirdi - Son Dakika

SPOR Fenerbahçe Kulübü ve 1907 Fenerbahçe Derneği, Hype Sports Innovation ile güçlerini birleştirdi

08.12.2021 14:49

Fenerbahçe Kulübü ve 1907 Fenerbahçe Derneği, Hype Sports Innovation ile güçlerini birleştirdiMustafa AKIN - - Fenerbahçe Kulübü, 1907 Fenerbahçe Derneği ve HYPE Sports Innovation iş birliğinde hayata geçen 'Spor İnovasyon Hızlandırıcı Programı' Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu...

Fenerbahçe Kulübü ve 1907 Fenerbahçe Derneği, Hype Sports Innovation ile güçlerini birleştirdi

Mustafa AKIN - - Fenerbahçe Kulübü, 1907 Fenerbahçe Derneği ve HYPE Sports Innovation iş birliğinde hayata geçen 'Spor İnovasyon Hızlandırıcı Programı' Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşti.

Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Perahya ve online olarak HYPE Sports Innovation COO'su Zvika Popper'ın katıldığı etkinliğin moderatörlüğünü ise milli basketbolcu Sinan Güler üstlendi. Etkinlikte Uniqqene'ten Yasemin Ük, ReSpo Vision'dan Mateusz Dluzniwski ve MixZone'dan Nadav Sofer ilk üçe girdi.

10 adet yerli ve yabancı startup'ın değerlendirildiği 'Spor İnovasyon Hızlandırıcı Programı'nı Fenerbahçe Spor Kulübü yönetim kurulu üyeleri de yakından takip etti. İlk 3'e giren projelere, Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından pilot uygulamaya şansı sunulacak.

'Spor İnovasyon Hızlandırıcı Programı'nda konuşan Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, 'Tüm dünyada hızla gelişen spor sektörüne girebilmek için ilk günden global olmayı hedefleyecek girişimci adaylarına önemli bir fırsat sağlayacak bu programa hem ev sahibi olarak hem de bu işin partnerlerinden biri olarak destek vermekten dolayı oldukça mutluyuz. Türkiye'de, spor teknolojilerini yenilikçi bakış açıları ile geliştirebilmek, bu alanda projelerini geliştirmek isteyen girişimcilere destek olabilmek, girişimcilerimizi en doğru şekilde yönlendirebilmek ve bu projeleri hayata geçirebilmek en büyük hedeflerimizden. Çeşitli sektörlerden spor alanında inovatif çözümler sunan 10 yerli ve yabancı startup'ın projelerini dinleme şansı yakaladık. Burada ilk 3'e giren girişimlere, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün olanaklarından faydalanma ve projeyi pilot olarak uygulama fırsatı sunacağız' dedi.

1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Perahya ise, 'Genç nüfusu ve dinamik yapısıyla her alanda dünyaya hızla entegre olan ülkemizin, adını spor alanında da hak ettiği şekilde duyurmasının, ancak kuvvetli kurumsal yapılar ve güçlü işbirlikleriyle mümkün olacağına inanıyoruz. Bu bakış açısıyla hayata geçirdiğimiz iş birliğinin Fenerbahçe Spor Kulübü'nin de katılımıyla tüm Türk sporuna en üst seviyede hizmet vereceğini açıklamaktan büyük gurur duyuyoruz. Burada birinci olan projenin geliştirilmesi ve ilgili federasyonların kabulüyle uygulamaya konulması, ülkemiz ve kulübümüz adına oldukça önemli bir prestij sağlayacak' şeklinde konuştu.

Konuyla ilgili yorumunda HYPE Sports Innovation COO'su Zvika Popper ise, 'Fenerbahçe Spor Kulübü ve 1907 Fenerbahçe gibi iki prestijli ve güçlü oluşumla bu projeyi hayata geçirmek bizim için bir onur. HYPE Sports Innovation, dünya çapında 10 tane SPIN Accelerators® programının oluşturduğu ağı yöneten global bir şirket. Buna ek olarak şirket, spor federasyonları ve markalarıyla çeşitli etkinlikler düzenleyerek onlara binlerce spor startup'ıyla iletişim kurma imkanı sağlıyor. Şirketin faaliyetleri sayesinde dünyanın önde gelen çeşitli spor sektörlerinde inovasyon yatırımı ve uygulamaları hız kazanıyor. Fenerbahçe Spor Kulübü ve 1907 Fenerbahçe ile birlikte Türkiye'de yürüttüğümüz bu programdan önemli projeler çıkacağını ve doğru yatırımlarla beraber bu başarı öyküsünün tüm dünyadan duyulacağını düşünüyorum' ifadelerini kullandı.

SPOR Fenerbahçe Kulübü ve 1907 Fenerbahçe Derneği, Hype Sports Innovation ile güçlerini birleştirdi
SPOR Fenerbahçe Kulübü ve 1907 Fenerbahçe Derneği, Hype Sports Innovation ile güçlerini birleştirdi
SPOR Fenerbahçe Kulübü ve 1907 Fenerbahçe Derneği, Hype Sports Innovation ile güçlerini birleştirdi
SPOR Fenerbahçe Kulübü ve 1907 Fenerbahçe Derneği, Hype Sports Innovation ile güçlerini birleştirdi
SPOR Fenerbahçe Kulübü ve 1907 Fenerbahçe Derneği, Hype Sports Innovation ile güçlerini birleştirdi
SPOR Fenerbahçe Kulübü ve 1907 Fenerbahçe Derneği, Hype Sports Innovation ile güçlerini birleştirdi

Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe, Milli, Pilot, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Fenerbahçe Kulübü ve 1907 Fenerbahçe Derneği, Hype Sports Innovation ile güçlerini birleştirdi - Son Dakika


Son Dakika

Uçak kazasından kötü haber! Hindistan Genelkurmay Başkanı Rawat ve eşi hayatını kaybetti 16:12 Uçak kazasından kötü haber! Hindistan Genelkurmay Başkanı Rawat ve eşi hayatını kaybetti
Erdoğan'ın Katar dönüşü yaptığı açıklama TL'yi vurdu! Dolar ve Euro yükseldi! 16:05 Erdoğan'ın Katar dönüşü yaptığı açıklama TL'yi vurdu! Dolar ve Euro yükseldi! Erdoğan, AİHM'e 3 defa başvurmuştu! Bugün ''Kararlarını tanımıyoruz'' dedi 15:59 Erdoğan, AİHM'e 3 defa başvurmuştu! Bugün ''Kararlarını tanımıyoruz'' dedi Kuruluş Osman'da bugün: Turgut Bey ölümün kıyısında 15:54 Kuruluş Osman'da bugün: Turgut Bey ölümün kıyısında Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı 15:40 Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü 15:19 Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü Eroin dolu valizleri yol kenarına atıp kaçmak istemişlerdi! Emekli astsubay ile 4 sanığın cezası belli oldu 14:52 Eroin dolu valizleri yol kenarına atıp kaçmak istemişlerdi! Emekli astsubay ile 4 sanığın cezası belli oldu TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi 13:07 TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi

Son Dakika Haberleri
16:11 Uçak kazasından kötü haber! Hindistan Genelkurmay Başkanı Rawat ve eşi hayatını kaybetti
16:10 Ünlü oyuncunun en acı günü: Nick Cannon, 5 aylık bebeğini kaybetti
16:05 Erdoğan'ın Katar dönüşü yaptığı açıklama TL'yi vurdu! Dolar ve Euro yükseldi!
16:03 Ölmeden önce son sözleri "gözlerim görmüyor" oldu! Kolonya içmenin acı sonu!
15:59 Müjde: 3 doz Biontech aşısı Omicron varyantını etkisiz hale getiriyor!
15:59 Erdoğan, AİHM'e 3 defa başvurmuştu! Bugün ''Kararlarını tanımıyoruz'' dedi
15:58 Trabzonspor duyurdu! Jean Evrard Kouassi geliyor!
15:56 4 donör ilik naklinden vazgeçince 8 yaşındaki lösemili Ahmet hayatını kaybetti
15:54 Kuruluş Osman'da bugün: Turgut Bey ölümün kıyısında
15:44 Gazeteci Nihat Genç "zıpır" dediği Hasan Can Kaya'nın kendisine küfrettiğini açıkladı!
İnternetten sipariş veren adama kullanılmış plastik damak gönderdiler İnternetten sipariş veren adama kullanılmış plastik damak gönderdiler         
16:15
Ünlü oyuncunun en acı günü: Nick Cannon, 5 aylık bebeğini kaybetti Ünlü oyuncunun en acı günü: Nick Cannon, 5 aylık bebeğini kaybetti         
16:10
Ölmeden önce son sözleri "gözlerim görmüyor" oldu! Kolonya içmenin acı sonu! Ölmeden önce son sözleri "gözlerim görmüyor" oldu! Kolonya içmenin acı sonu!         
16:03
4 donör ilik naklinden vazgeçince 8 yaşındaki lösemili Ahmet hayatını kaybetti 4 donör ilik naklinden vazgeçince 8 yaşındaki lösemili Ahmet hayatını kaybetti         
15:56
Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu! Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu!         
15:46
Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık         
15:20
Adana'da doğdu, NASA astronotu olma yolunda ilerliyor! Türk asıllı Deniz Burnham astronot aday sınıfına seçildi Adana'da doğdu, NASA astronotu olma yolunda ilerliyor! Türk asıllı Deniz Burnham astronot aday sınıfına seçildi         
15:13
ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü         
14:50
Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu! Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu!         
12:00
Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş         
11:37
Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş         
11:25
Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı!         
10:17
Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek         
09:03
TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor         
08:56
Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum         
08:26
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak         
22:12
Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler         
16:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2021 16:22:57. #1.13#
SON DAKİKA: SPOR Fenerbahçe Kulübü ve 1907 Fenerbahçe Derneği, Hype Sports Innovation ile güçlerini birleştirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement