Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Kulübü ve Başkan Ali Koç Pfdk'ya Sevk Edildi

Fenerbahçe Kulübü ve Başkan Ali Koç Pfdk'ya Sevk Edildi

1 saat önce

İSTANBUL / DHAFenerbahçe Kulübü ve Başkan Ali Koç, "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Fenerbahçe Kulübü ve Başkan Ali Koç Pfdk'ya Sevk Edildi, System.String[]
İSTANBUL/ DHA

Fenerbahçe Kulübü ve Başkan Ali Koç, "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Hukuk Müşavirliği'nce PFDK'ya yapılan sevk raporları şöyle;

1- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 22.01.2019 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı Y. ALİ KOÇ'un 22.01.2019 tarihinde kulübün resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- BOLUSPOR Kulübü'nün 22.01.2019 tarihinde oynanan BOLUSPOR-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:47 Kaynak: DHA

Futbol, Fenerbahçe Kulübü, Ali Koç, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya Sevk Edildi Cristiano Ronaldo'nun Uçakta Yaptığı Paylaşım Büyük Tepki Çekti!

Beşiktaş'tan Ayrılması Gündemde Olan Ricardo Quaresma'nın Eşi ve Çocukları Porto'ya Gitti Dusko Tosic'i Aldattığı İddia Edilen Jelena Karleusa: Kimseyi Öldürmedim, Hırsızlık Yapmadım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 18:19:23. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Kulübü ve Başkan Ali Koç Pfdk'ya Sevk Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]