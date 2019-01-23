Fenerbahçe Kulübü ve Başkan Ali Koç Pfdk'ya Sevk Edildi
1 saat önce
İSTANBUL / DHAFenerbahçe Kulübü ve Başkan Ali Koç, "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
İSTANBUL/ DHA Fenerbahçe Kulübü
ve Başkan Ali Koç
, "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
'na (PFDK
) sevk edildi.
Hukuk Müşavirliği'nce PFDK'ya yapılan sevk raporları şöyle;
1- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 22.01.2019 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı Y. ALİ KOÇ'un 22.01.2019 tarihinde kulübün resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- BOLUSPOR Kulübü'nün 22.01.2019 tarihinde oynanan BOLUSPOR-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası
müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:47 Kaynak: DHA
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya Sevk Edildi
Cristiano Ronaldo'nun Uçakta Yaptığı Paylaşım Büyük Tepki Çekti!
Beşiktaş'tan Ayrılması Gündemde Olan Ricardo Quaresma'nın Eşi ve Çocukları Porto'ya Gitti
Dusko Tosic'i Aldattığı İddia Edilen Jelena Karleusa: Kimseyi Öldürmedim, Hırsızlık Yapmadım