Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Kulübü ve Başkanı Ali Koç, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (Pfdk) Sevk Edildi.

Fenerbahçe Kulübü ve Başkanı Ali Koç, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (Pfdk) Sevk Edildi.

1 saat önce

IHAAW164802-SPO/23-01-2019- Fenerbahçe Kulübü ve Başkanı Ali Koç, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Fenerbahçe Kulübü ve Başkanı Ali Koç, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (Pfdk) Sevk Edildi., System.String[]
IHAAW164802-SPO/23-01-2019

- Fenerbahçe Kulübü ve Başkanı Ali Koç, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. 23.01.2019 16: 48: 02 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:57 Kaynak: İHA

Fenerbahçe Kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ali Koç, Spor
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