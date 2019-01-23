Fenerbahçe Kulübü ve Başkanı Ali Koç, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (Pfdk) Sevk Edildi.
1 saat önce
IHAAW164802-SPO/23-01-2019- Fenerbahçe Kulübü ve Başkanı Ali Koç, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
IHAAW164802-SPO/23-01-2019
- Fenerbahçe Kulübü ve Başkanı Ali Koç, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. 23.01.2019 16: 48: 02 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:57 Kaynak: İHA
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya Sevk Edildi
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