Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki Açıklaması - Son Dakika Spor

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki Açıklaması

6 saat önce

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde görevli iki personelin ilaç tedavisine başlandığını söyledi.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki Açıklaması, System.String[]

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde görevli iki personelin ilaç tedavisine başlandığını söyledi.

FBTV'ye açıklamalarda bulunan Selahattin Baki, sarı-lacivertli takımın geçen hafta alınan önlemler altında saha antrenmanlarına başladığını hatırlatarak, "Tabii artık günümüzün şu ortamına uygun olarak mecburen bütün testlerimizi yaptık. A takım bütün futbolcularımız, bütün teknik personelimiz ve bütün idari personelimiz. Maalesef bir idari personelimizin test sonucu pozitif geldi. Dolayısıyla hemen önlem alarak antrenmanları iptal ettik." dedi.

Selahattin Baki, teknik heyet, futbolcu ve personele dün tekrar test yapıldığını anlatarak, şunları kaydetti:

"İlk gün pozitif çıkan arkadaşımızın testi maalesef tekrar pozitif çıktı. Yani o teşhis doğru çıktı. Bununla beraber bir idari personel arkadaşımızın da testi pozitif çıktı. Her ikisinin de ilaç tedavisine başlandı. İkisine de geçmiş olsun diyorum. Şimdi bu durumda ne yapılır? Tabii ki idmanları güncellemek durumunda kalıyoruz. Şu anda tekrar bireysel olarak temassız bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Başka bir vaka çıkmazsa ki umut ediyoruz çıkmayacak, önümüzdeki günlerde grupları biraz daha kalabalıklaştırarak, biraz daha futbolun doğasına uygun antrenman şekillerine tekrar dönerek, yavaş yavaş dönüş yapmak istiyoruz."

"Her zaman insan sağlığına öncelik veren bir zihniyetteyiz"

Kulüp olarak insan sağlığını ön planda tuttuklarını dile getiren Selahattin Baki, "Umarım başka bir vaka çıkmaz, rahat ve sağlıklı bir şekilde önümüze bakarız. Şu ana kadar bazı rakiplerimizde gerek sporcu, gerek idari personel, gerek yönetici bazı pozitif vakalar olmuş, resmi olarak da açıklandı. Hepsine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bundan sonraki süreç ne gösterir bilinmez ama biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak her zaman insan sağlığına öncelik veren bir zihniyetteyiz." ifadelerini kullandı.

"Güzel bir çalışma içerisindeyiz"

Kadrolarına kattıkları genç oyuncu İsmail Yüksek ile ilgili görüşlerini paylaşan Selahattin Baki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsmail Yüksek'e öncelikle 'Fenerbahçe ailesine hoş geldin' diyorum. Yönetime ilk gelirken vizyonumuz, önce kendi öz kaynaklarımıza bakıp, parlayabilecek olanları parlatıp, A takıma dahil etmekti. Böyle bir vizyon ile geldik. Her şey istediğimiz gibi gitmedi ama vizyonumuz bu. Dolayısıyla biz zaten bu tür oyuncuları arayıp tarıyorduk. Bir süredir de İsmail'den haberimiz vardı. Bu arada kendisi de iyi bir Fenerbahçe taraftarı. Profesyonelliğinin yanı sıra o da bizim için önemli. Kendisini kadromuza kattık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

Baki, ekonomik krizin bütün kulüpleri etkilediğini anlatarak, "Kulüplerin artık öz kaynaklarına ve genç yeteneklere yönelmesi gerekiyorken, bir de bu koronavirüs çıktı. Koronavirüs çıktıktan sonra iş iyice bu yöne doğru organik bir şekilde evrilmek zorunda. Dolayısıyla şimdi orada da başka bir rekabet başlayacak. Çünkü bütün futbol endüstrisi bu durumdan büyük darbe aldı. Hatta bütün spor endüstrisi büyük darbe aldı. Onun için biz şu andan itibaren nice İsmail'leri keşfetmek için hem Türkiye'yi hem de Avrupa'yı arıyor, tarıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Takım kadrosunun yapılanması konusunda dikkatli bir çalışma içinde olduklarını vurgulayan Baki, "Başkanımızın önderliğinde ilgili yönetim kurulu arkadaşlarımız ve profesyonellerle beraber 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Buna herkesin emin olmasını istiyorum. Güzel bir çalışma içerisindeyiz. Emin adımlarla gidiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

"Taraftarlarımızı çok özledik"

Selahattin Bak, sarı-lacivertli taraftarlardan algı operasyonlarına itibar etmemelerini isteyerek, "Taraftarlarımızı çok özledik. Burada beraber iyi günlerimiz, kötü günlerimiz oldu. O ortamı, atmosferi çok özledim. Onların da Fenerbahçe'lerini özlediğini biliyorum, hissediyorum, konuşuyoruz. Taraftarımız bu dönemde sadece şunu bilsin, zaten kötü olan bu ekonomik ortam artık onların tahayyüllerinin dahi alamayacağı şekilde iyice bizi zora soktu. Sadece biz değil, bütün spor endüstrisinden bahsediyorum. Biraz sabırlı olsunlar, biraz yanımızda olsunlar." açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe formasını giyen her sporcunun kendileri için değerli olduğunu belirten Baki, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fenerbahçe taraftarının eleştirme hakkı tabii ki her zaman vardır. Sonuçta futbolun doğasında olan bir şey bu. Biz de yönetim olarak her türlü yapıcı eleştiriye açığız, her türlü profesyonel sporcumuz eleştiriye açıktır. Ancak bunları kendi aramızda, kendi ailemiz içinde yaparsak çok daha iyi olur. Gerçekten hem dostun hem de düşmanın beraber olduğu sosyal medyanın karanlık tarafında ve medyada, Fenerbahçe'mize, oyuncularımıza, takım kaptanlarımıza yapılan algı operasyonlarına taraftarımızın itibar etmemesini rica ediyoruz."

Fenerbahçe Kulübü, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 10:14 Kaynak: AA

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