Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sipahioğlu: "Fenerbahçe Öznur Kablo olarak tüm transferlerimizi tamamladık" - Son Dakika

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sipahioğlu: "Fenerbahçe Öznur Kablo olarak tüm transferlerimizi tamamladık"

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı'nın gelecek sezonki kadrosunu kurduklarını söyledi.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı'nın gelecek sezonki kadrosunu kurduklarını söyledi.

Son Dakika: İsrail'in yeni cumhurbaşkanı eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog oldu
İstanbul'dan fotoğraf paylaşan Edin Dzeko, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarında heyecan yarattı
Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı

Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Sipahioğlu, "Fenerbahçe Öznur Kablo olarak 2021-2022 sezonu takım kadromuzu ve tüm transferlerimizi tamamladık. Hocamız ve takım menajerimiz ile koordineli bir şekilde süreci ilerlettik. Başkanımız da bizzat tüm transferleri takip etti ve gerektiğinde devreye girdi." ifadelerini kullandı.

Bazı resmi işlemlerin tamamlanmasını beklediklerini dile getiren Sipahioğlu, "Sanıyorum 1-2 hafta içerisinde onlar da hallolur. Kulübümüz de genel kurulumuz sonrası kadın basketbol takımımızın yeni sezon kadrosu hakkında açıklamaları yapar. Kadromuzda 4'ü Türk olmak üzere 10 oyuncu yer alacak. Ayrıca altyapımızdan da 2 oyuncu şans bulacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bütçe doğrultusunda bazı isimlerle yollarını ayırdıklarını ve duygusal davranmadıklarını kaydeden Sipahioğlu, şu görüşlerini aktardı:

"Belki ocak ayında 1-2 takviye veya değişiklik gerçekleştirilebilir. Bunun için de gerekli manevra alanlarını şimdiden planlayarak yaratmış durumdayız. Bu sezon tarihimizde ikinci defa Türkiye Ligi'ni namağlup şampiyon tamamlamayı başarmış, FIBA Avrupa Ligi Dörtlü Final'de sezonun şampiyonu Ekaterinburg'a sadece 4 sayı ile elenerek 3. olmuştuk. Hocamız Victor Lapena ile de 2 sezon daha sözleşmemiz var. Kendisinin önderliğinde önümüzdeki sezon, bu sezondan daha başarılı sonuçlar alınacağına inancımız tam. Önümüzdeki sezon için oyuncu maaş bütçemiz olan 1.5 milyon doları en efektif şekilde kullanarak, kadromuzun genelini koruyup, gerekli gördüğümüz pozisyonlarda da yaptığımız değişikliklerle daha güçlü bir takım oluşturduğumuzu düşünüyoruz."

Fenerbahçe, basketbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 13:14 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sipahioğlu: 'Fenerbahçe Öznur Kablo olarak tüm transferlerimizi tamamladık' - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

13:03 Son Dakika: İsrail'in yeni cumhurbaşkanı eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog oldu 12:55 İstanbul'dan fotoğraf paylaşan Edin Dzeko, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarında heyecan yarattı 12:45 Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı 12:41 Feci kazada ayağı koptu! Kanlar içindeki gence kimse acı gerçeği söyleyemedi 12:28 Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı 12:19 Beşiktaş, Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmaya çok yakın! Fenerbahçe onay verirse, imzalar atılıyor 12:13 Karısını, çocuklarının gözü önünde kızgın yağ ve kaynar su ile haşladı 12:09 İhracatta yeni rekor! En yüksek ikinci mayıs ayı rakamı geldi 11:58 Mayıs ayında Acun Ilıcalı rakiplerine büyük fark attı! İşte en çok haber olan ünlüler 11:57 Durum faciayla sonlanabilir! Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı geldi 11:43 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi! Yol kontrolü yapan time İran'dan roket atıldı 11:42 İran'ın en büyük savaş gemisi battı 11:23 Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor 11:12 Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu 11:07 Muğla'da et yiyen örümcek paniğe neden oldu! 1 metre zıplayarak insanlara saldırıyor, ısırdığı yeri çürütüyor
Son Dakika: İsrail'in yeni cumhurbaşkanı eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog oldu
13:03
İstanbul'dan fotoğraf paylaşan Edin Dzeko, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarında heyecan yarattı
12:55
Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı
12:45
Feci kazada ayağı koptu! Kanlar içindeki gence kimse acı gerçeği söyleyemedi
12:41
Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı
12:28
Beşiktaş, Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmaya çok yakın! Fenerbahçe onay verirse, imzalar atılıyor
12:19
Karısını, çocuklarının gözü önünde kızgın yağ ve kaynar su ile haşladı
12:13
İhracatta yeni rekor! En yüksek ikinci mayıs ayı rakamı geldi
12:09
Mayıs ayında Acun Ilıcalı rakiplerine büyük fark attı! İşte en çok haber olan ünlüler
11:58
Durum faciayla sonlanabilir! Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı geldi
11:57
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2021 13:21:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sipahioğlu: "Fenerbahçe Öznur Kablo olarak tüm transferlerimizi tamamladık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]