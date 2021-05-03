Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'ten 114. yıl mesajı Açıklaması - Son Dakika

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'ten 114. yıl mesajı Açıklaması

03.05.2021 12:45
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'ten 114. yıl mesajı Açıklaması, System.String[]

Türkiye'nin en köklü spor kulüplerinden Fenerbahçe, 114. kuruluş yılını kutluyor.

Türkiye'nin en köklü spor kulüplerinden Fenerbahçe, 114. kuruluş yılını kutluyor.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, AA muhabirine kulübün kuruluşuna ilişkin verdiği mesajda, "Fenerbahçe Kulübünün kuruluş yılları, 1899 yılında Siyah Çoraplılar adıyla bir araya gelen ve daha sonra 1902 yılında Kadıköy Futbol Kulübünü kuran Moda ve Kadıköy'deki gençlerin o zamanın saltanat döneminde kapatılan bu iki girişiminden sonra Fenerbahçe Spor Kulübü adıyla 1907 yılında kurdukları spor kulübü 1908 yılında dernekleşen ilk spor kulübü olmuştur." ifadelerini kullandı.

Kulübün resmi kuruluşundan önceki renklerinin sarı-beyaz olduğunu hatırlatan Küçük, şunları kaydetti:

"Moda'da yer olan St.Joseph okulunda okuyan Ziya Songülen, Ayetullah Bey, Necip Okaner, Asaf Beşpınar ve Türkçe öğretmeni Enver Yetiker ile bir araya gelerek başka arkadaşların da katılımı ile Fenerbahçe Spor Kulübünü kurdular. Kulübümüzün ilk Başkanı Ziya Songülen, Sekreteri Ayetullah Bey, Umumi Kaptan ve Muhasibi Necip Okaner oldu. Fenerbahçe'nin resmi kuruluşundan önceki renkleri sarı-beyazdı. Sonradan, şimdiki gibi sarı-lacivert oldu. Fenerbahçe'nin ilk rozeti eski harfli, futbolcu Hikmet Topuz tarafından çizilmiş ve Eski Başkanlardan Tevfik Taşçı Manchester'da yaptırmıştır. 1929 yılında rozet Türkçe olmuştur. Fenerbahçeli sporcular ve yöneticilerden bazıları Çanakkale Savaşları'na ve Kurtuluş Savaşı'na katılmışlar, bir kısmı şehit olmuşlardır. Fenerbahçe Kulübü mensupları Kurtuluş mücadelesinde Anadolu'ya askeri cephane ve mühimmat sevk etmiştir."

Zamanın otoritelerinin birkaç defa kulübü kapattığını ve zamanın başkanı Sabri Toprak'ın Malta'ya sürgüne gönderildiğini ifade eden Küçük, sözlerini şöyle tamamladı:

"3 Mayıs 1918 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk yakın arkadaşı ve evinde kaldığı Başkanımız Sabri Toprak'la beraber kulübümüzü ziyaret etmiştir. Hatıra Defterine kendi elleriyle eski Türkçe şu veciz cümleleri yazmıştır. 'Fenerbahçe Kulübünün her tarafta mazhar-ı takdir olmuş bulunan asarı mesaisini işitmiş ve bu kulübü ziyaret ve erbab-ı himmeti tebrik etmeyi vazife edinmiştim. Bu vazifenin ifası ancak bugün müyesser olabilmiştir. Takdirat ve tebrikatımı buraya kayd ile mübahiyim.' Her yıl 3 Mayıs hem kulübümüzün kuruluş hem de Büyük Atatürk'ün ziyaret günü olarak anılır. Bu 3 Mayıs'ta da kurucularımızı ve Ata'mızı sevgi, saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. İyi ki var Fenerbahçe, camiasıyla, tarihiyle ve değerleriyle sonsuza dek yaşasın."

Divan Kurulu, Fenerbahçe, Türkiye, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'ten 114. yıl mesajı Açıklaması - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Sitesinde basın etiğine uymayan haberler yaptıran Can Tanrıyar'ın yayın yapması engellendi Sitesinde basın etiğine uymayan haberler yaptıran Can Tanrıyar'ın yayın yapması engellendi 6. kattan düşen 2 yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu! Duyanlar inanamıyor 6. kattan düşen 2 yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu! Duyanlar inanamıyor Alman otomotiv devi Volkswagen'in yaptığı 1 Nisan şakası başına bela açtı Alman otomotiv devi Volkswagen'in yaptığı 1 Nisan şakası başına bela açtı Sarallar suç örgütüne film gibi operasyon! Interpol tarafından Makedonya'da yakalanarak yurda getirildi Sarallar suç örgütüne film gibi operasyon! Interpol tarafından Makedonya'da yakalanarak yurda getirildi Ünlü rapçi Murda, 13 günlük bebeğini kaybetti Ünlü rapçi Murda, 13 günlük bebeğini kaybetti Kaçak kazıda yer altından Roma zindanları çıktı Kaçak kazıda yer altından Roma zindanları çıktı Şeyma Subaşı ile Chloe Loughnan arasındaki küslüğün altından Mohammed Alsaloussi çıktı Şeyma Subaşı ile Chloe Loughnan arasındaki küslüğün altından Mohammed Alsaloussi çıktı Erdoğan Bayraktar çiftlik satın alıp inek ve koyun işine girdi Erdoğan Bayraktar çiftlik satın alıp inek ve koyun işine girdi
Finansman için görüşmeler başladı! İstanbul'a yeni bir metro hattı daha geliyor Finansman için görüşmeler başladı! İstanbul'a yeni bir metro hattı daha geliyor         
13:12
9 katlı binanın çatısından düşen kadın yaşamını yitirdi! Polis, şüpheli ölümün peşine düştü 9 katlı binanın çatısından düşen kadın yaşamını yitirdi! Polis, şüpheli ölümün peşine düştü         
12:34
Fenerbahçe eldeki forvetlerin hepsiyle yolları ayırıp, G.Saray'dan Halil, Giroud ve Cavani'yi getirmek istiyor Fenerbahçe eldeki forvetlerin hepsiyle yolları ayırıp, G.Saray'dan Halil, Giroud ve Cavani'yi getirmek istiyor         
12:23
Kırmızı, turuncu ve gri kategoriden 3 çizik! Teröristler etkisiz hale getirildi, para devlet kasasına kaldı Kırmızı, turuncu ve gri kategoriden 3 çizik! Teröristler etkisiz hale getirildi, para devlet kasasına kaldı         
12:13
Yılda bir kez açan Manisa lalesini koparan yanar: 80 bin lira cezası var Yılda bir kez açan Manisa lalesini koparan yanar: 80 bin lira cezası var         
12:04
Son Dakika: İhracatta yeni rekor! Tüm zamanların en yüksek nisan ayı rakamı geldi Son Dakika: İhracatta yeni rekor! Tüm zamanların en yüksek nisan ayı rakamı geldi         
11:58
Camide itikaf yapmak isteyen vatandaşlara kolluk kuvvetleri müdahale etti Camide itikaf yapmak isteyen vatandaşlara kolluk kuvvetleri müdahale etti         
11:36
Son Dakika! Koronaya karşı geliştirilen iki yerli ilaç, ağustos ayında kullanıma girecek Son Dakika! Koronaya karşı geliştirilen iki yerli ilaç, ağustos ayında kullanıma girecek         
11:14
İlçenin ilk belediye otobüsüne şoför bulunamayınca direksiyona Belediye Başkanı geçti İlçenin ilk belediye otobüsüne şoför bulunamayınca direksiyona Belediye Başkanı geçti         
11:03
Denemek için diktiği ejder meyvesinin serasını kurdu! İlk sezonda 100 bin TL kazanacak Denemek için diktiği ejder meyvesinin serasını kurdu! İlk sezonda 100 bin TL kazanacak         
10:14
Turfanda üzümde hasat zamanı! Kilosu dalında 30 lira Turfanda üzümde hasat zamanı! Kilosu dalında 30 lira         
09:59
Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı         
09:53
Karısına atılan taciz mesajlarını görünce çıldırdı! Peşine düştüğü adamı delik deşik etti Karısına atılan taciz mesajlarını görünce çıldırdı! Peşine düştüğü adamı delik deşik etti         
09:47
Yunan adalarından gelen sesler Bodrumluları korkuttu, seslerin sırrı sonradan ortaya çıktı Yunan adalarından gelen sesler Bodrumluları korkuttu, seslerin sırrı sonradan ortaya çıktı         
09:28
Kapı kapandığı an dehşet başladı! 15 yaşındaki çocuğu böyle komaya soktu Kapı kapandığı an dehşet başladı! 15 yaşındaki çocuğu böyle komaya soktu         
09:18
MetroPOLL anketinde dikkat çeken sonuçlar! Kararsızlar ikinci parti oldu, MHP de HDP'yi geçti MetroPOLL anketinde dikkat çeken sonuçlar! Kararsızlar ikinci parti oldu, MHP de HDP'yi geçti         
22:33
Su altına dalan turist, cansız erkek bedeni buldu Su altına dalan turist, cansız erkek bedeni buldu         
16:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2021 13:18:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'ten 114. yıl mesajı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement